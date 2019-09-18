«Европлан» предлагает приобрести Fiat Fullback в лизинг с нулевой переплатой

Fiat Fullback ворвался на российский рынок несколько лет назад. Производитель тогда заявил о своей модели: «Создан для работы. Готов к приключениям!» Этот полноприводный внедорожник с легкостью преодолеет большинство препятствий даже за рамками городской черты. Кроме того, благодаря грузоподъемности, превышающей 4 тонны, автомобилю можно поручить доставку объемных грузов.
В «Европлане» внедорожник доступен для оформления в лизинг на особых условиях. При рекомендованной рыночной цене от 2 054 500 руб., ежемесячный платеж составит всего 21 746 рублей. Автомобиль можно приобрести и с минимальным авансом — от 5% и нулевым удорожанием.*
При оформлении автомобиля в лизинг в «Европлане» клиенты получают еще и дополнительный пакет услуг. Например, не придется тратить время на регистрацию транспортного средства в ГИБДД. Таким образом, приобретение внедорожника позволит сэкономить деньги, которые можно потратить на развитие бизнеса.
* Ежемесячный платеж от 21 746 руб.: аванс 42,44% от цены техники, срок лизинга 60 месяцев, выкупным платежом 3% от цены техники. Аванс по лизингу 5%: от цены техники, срок лизинга 12 месяцев, выкупным платежом 3% от цены техники. Переплата за финансирование 0%: аванс 42,44% от цены техники, срок лизинга 12 месяцев, выкупным платежом 3% от цены техники. Расчеты приведены в рублях для техники FIAT Fullback с рекомендованной ценой от 2 054 500 руб. от цены автомобиля по ДКП с НДС. Стоимость информационной услуги по подбору ТС 20 000 руб. Условия действительны