«Европлан» предлагает приобрести Fiat Fullback в лизинг с нулевой переплатой

Лизинговая компания «Европлан» запустила специальную акцию на автомобили Fiat Fullback. До конца октября 2019 года эти внедорожники можно оформить в лизинг на гибких, удобных вам условиях.

Fiat Fullback ворвался на российский рынок несколько лет назад. Производитель тогда заявил о своей модели: «Создан для работы. Готов к приключениям!» Этот полноприводный внедорожник с легкостью преодолеет большинство препятствий даже за рамками городской черты. Кроме того, благодаря грузоподъемности, превышающей 4 тонны, автомобилю можно поручить доставку объемных грузов.

В «Европлане» внедорожник доступен для оформления в лизинг на особых условиях. При рекомендованной рыночной цене от 2 054 500 руб., ежемесячный платеж составит всего 21 746 рублей. Автомобиль можно приобрести и с минимальным авансом — от 5% и нулевым удорожанием.*

При оформлении автомобиля в лизинг в «Европлане» клиенты получают еще и дополнительный пакет услуг. Например, не придется тратить время на регистрацию транспортного средства в ГИБДД. Таким образом, приобретение внедорожника позволит сэкономить деньги, которые можно потратить на развитие бизнеса.