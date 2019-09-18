Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 сентября 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
24

«Европлан» предлагает приобрести Fiat Fullback в лизинг с нулевой переплатой

Лизинговая компания «Европлан» запустила специальную акцию на автомобили Fiat Fullback. До конца октября 2019 года эти внедорожники можно оформить в лизинг на гибких, удобных вам условиях.

Логотип.
Логотип.
Источник: АО «ЛК «Европлан»

Fiat Fullback ворвался на российский рынок несколько лет назад. Производитель тогда заявил о своей модели: «Создан для работы. Готов к приключениям!» Этот полноприводный внедорожник с легкостью преодолеет большинство препятствий даже за рамками городской черты. Кроме того, благодаря грузоподъемности, превышающей 4 тонны, автомобилю можно поручить доставку объемных грузов.

В «Европлане» внедорожник доступен для оформления в лизинг на особых условиях. При рекомендованной рыночной цене от 2 054 500 руб., ежемесячный платеж составит всего 21 746 рублей. Автомобиль можно приобрести и с минимальным авансом — от 5% и нулевым удорожанием.*

При оформлении автомобиля в лизинг в «Европлане» клиенты получают еще и дополнительный пакет услуг. Например, не придется тратить время на регистрацию транспортного средства в ГИБДД. Таким образом, приобретение внедорожника позволит сэкономить деньги, которые можно потратить на развитие бизнеса.

* Ежемесячный платеж от 21 746 руб.: аванс 42,44% от цены техники, срок лизинга 60 месяцев, выкупным платежом 3% от цены техники. Аванс по лизингу 5%: от цены техники, срок лизинга 12 месяцев, выкупным платежом 3% от цены техники. Переплата за финансирование 0%: аванс 42,44% от цены техники, срок лизинга 12 месяцев, выкупным платежом 3% от цены техники. Расчеты приведены в рублях для техники FIAT Fullback с рекомендованной ценой от 2 054 500 руб. от цены автомобиля по ДКП с НДС. Стоимость информационной услуги по подбору ТС 20 000 руб. Условия действительны на 23.08.2019 и могут быть изменены. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость