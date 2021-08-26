«Европлан» в первом полугодии текущего года передал клиентам автотранспорта и техники на 80 млрд рублей

Число клиентов компании „Европлан“ превысило 115 тысяч.
В первом полугодии 2021 г. валюта баланса ПАО „ЛК Европлан“ достигла 191 млрд рублей (прирост +24% с начала года) в соответствии с бухгалтерской отчетностью по РСБУ.
В условиях роста ключевой ставки ЦБ, компания „Европлан“ продолжила инвестировать в долгосрочное устойчивое развитие, расширяя онлайн-сервисы и дистанционные услуги для клиентов и партнеров. Это оказалось востребовано рынком: сохраняется устойчивый спрос на доставку автомобиля, на использование личного кабинета клиента. Непрерывное развитие ИТ-инфраструктуры, собственные разработки позволяют нам постоянно совершенствовать наши сервисы и ускорять обслуживание лизингополучателей.
При этом для удобства клиентов по всей России и повышения доступности лизинга, компания расширяет географию своего присутствия. Региональная сеть офисов „Европлана“ выросла: открылись представительства в Великом Новгороде, Пскове и на Камчатке. Сегодня работает 83 офиса „Европлана“.
В первом полугодии 2021 г. „Европлан“ значительно нарастил количество электромобилей в портфеле: число выдач таких моделей увеличилось в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экологичные автомобили также можно оформить в „Европлане“ по подписке.
В первом полугодии 2021 г. компания „Европлан“ подтвердила высокие кредитные рейтинги, наращивала капитал и базу банков-партнеров, оставалась активным и надежным эмитентом облигаций, стабильно и в срок выплачивая доход держателям.
ЛК „Европлан“ также объявил финансовые результаты работы за 6 месяцев 2021 года. Согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО:
- Лизинговый портфель
на 30.06.2021 г.достиг 112,8 млрд руб. (+25,7% с начала 2021 г.)
- Капитал
на 30.06.2021 г.составил 20,1 млрд руб.
- Операционный доход за 6 месяцев 2021 г. составил 7,7 млрд руб. (+29,4% в сравнении с аналогичным периодом 2020 г.)
- Чистая прибыль за 6 месяцев 2021 г. составила 3,8 млрд руб. (+46,9% в сравнении с аналогичным периодом 2020 г.)
- Рентабельность капитала (RoAE) составила 40,8% (TTM*)
- Рентабельность активов (RoAA) составила 7,0% (TTM*).
„Европлан“ продолжает свое развитие как независимая, сильная российская компания, которая полностью обеспечивает себя сама и развивает рынок автолизинга. Достигнутые нами показатели обусловлены не только успешными продажами лизинговых продуктов и автоуслуг, но и грамотной финансовой стратегией. С начала 2021 года мы организовали три новых выпуска облигаций, спрос на которые неизменно кратно превышал предложение. Продолжаем сотрудничать с ведущими банками — как российскими, так и международными — и выполнять все свои обязательства», — комментирует Александр Михайлов, генеральный директор ЛК «Европлан».
ЛК «Европлан» продолжит работу как технологичная, современная компания, предоставляющая не только выгодные условия финансирования любого автотранспорта и спецтехники, но и новые, максимально комфортные сервисы для оптимизации расходов лизингополучателей.
ПАО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®