«Европлан» запускает акцию. Сцепка: экономия до 520 000 рублей.

Автолизинговая компания «Европлан» запускает новую акцию — «Сцепка: выгоднее вместе». Теперь все модели тягачей и полуприцепов доступны в лизинг с выгодой до 520 000 рублей, при условии их совместного приобретения.
Программа «Европлана» предполагает гибкие условия финансирования:
- Аванс от 10%
- Срок лизинга от 12 месяцев
- Минимальное удорожание
- Низкий ежемесячный платеж
- Например, при оформлении в лизинг тягача DAF FT XF105.460 вместе с полуприцепом Сеспель SF3B в «Европлане», ежемесячный платеж составит от 59 836 рублей.*
Срок действия акции —
При приобретении тягача и полуприцепа, клиенты «Европлана» получают полный комплекс автоуслуг: это и регистрация автомобиля в ГИБДД, автопомощь на дороге, доставка ТС до дома или офиса, топливная программа и др.
* Ежемесячный платёж — от 59 836 рублей: аванс — 49% от цены техники, сроке договора лизинга 60 месяцев. Расчёты приведены в рублях для тягача DAF FT XF105.460 и полуприцепа Сеспель SF3B. Условия действительны