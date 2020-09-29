Автолизинговая компания «Европлан» запускает новую акцию — «Сцепка: выгоднее вместе». Теперь все модели тягачей и полуприцепов доступны в лизинг с выгодой до 520 000 рублей, при условии их совместного приобретения

«Европлан» запускает акцию. Сцепка: экономия до 520 000 рублей. АО «ЛК «Европлан»

Автолизинговая компания «Европлан» запускает новую акцию — «Сцепка: выгоднее вместе». Теперь все модели тягачей и полуприцепов доступны в лизинг с выгодой до 520 000 рублей, при условии их совместного приобретения. Программа «Европлана» предполагает гибкие условия финансирования:

Аванс от 10%

Срок лизинга от 12 месяцев

Минимальное удорожание

Низкий ежемесячный платеж

Например , при оформлении в лизинг тягача DAF FT XF105.460 вместе с полуприцепом Сеспель SF3B в «Европлане», ежемесячный платеж составит от 59 836 рублей.*

Срок действия акции — до 31.12.2020 . Условия: приобретение новых транспортных средств.

При приобретении тягача и полуприцепа, клиенты «Европлана» получают полный комплекс автоуслуг: это и регистрация автомобиля в ГИБДД, автопомощь на дороге, доставка ТС до дома или офиса, топливная программа и др.