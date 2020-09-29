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«Европлан» запускает акцию. Сцепка: экономия до 520 000 рублей

Автолизинговая компания «Европлан» запускает новую акцию — «Сцепка: выгоднее вместе». Теперь все модели тягачей и полуприцепов доступны в лизинг с выгодой до 520 000 рублей, при условии их совместного приобретения

«Европлан» запускает акцию. Сцепка: экономия до 520 000 рублей.
«Европлан» запускает акцию. Сцепка: экономия до 520 000 рублей.
АО «ЛК «Европлан»

Автолизинговая компания «Европлан» запускает новую акцию — «Сцепка: выгоднее вместе». Теперь все модели тягачей и полуприцепов доступны в лизинг с выгодой до 520 000 рублей, при условии их совместного приобретения.

Программа «Европлана» предполагает гибкие условия финансирования:

  • Аванс от 10%
  • Срок лизинга от 12 месяцев
  • Минимальное удорожание
  • Низкий ежемесячный платеж
  • Например, при оформлении в лизинг тягача DAF FT XF105.460 вместе с полуприцепом Сеспель SF3B в «Европлане», ежемесячный платеж составит от 59 836 рублей.*

Срок действия акции — до 31.12.2020. Условия: приобретение новых транспортных средств.

При приобретении тягача и полуприцепа, клиенты «Европлана» получают полный комплекс автоуслуг: это и регистрация автомобиля в ГИБДД, автопомощь на дороге, доставка ТС до дома или офиса, топливная программа и др.

* Ежемесячный платёж — от 59 836 рублей: аванс — 49% от цены техники, сроке договора лизинга 60 месяцев. Расчёты приведены в рублях для тягача DAF FT XF105.460 и полуприцепа Сеспель SF3B. Условия действительны на 29.09.2020 г. и могут быть изменены. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

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