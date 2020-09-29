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«Европлан» запустил услугу поиска и возврата транспортных средств

Автолизинговая компания «Европлан» запустила услугу по поиску и возврату транспортных средств.

«Европлан» запустил услугу поиска и возврата транспортных средств.
«Европлан» запустил услугу поиска и возврата транспортных средств.
АО «ЛК «Европлан»
Автолизинговая компания «Европлан» запустила услугу по поиску и возврату транспортных средств. Этот сервис позволяет лизингополучателям узнать, где находится автомобиль. А в случае непредвиденных обстоятельств, «Европлан» поможет вернуть авто лизингополучателю.

Когда такая услуга «Европлана» может оказаться полезной:

  • Если по какой-либо причине наш клиент передал другому лицу свой автомобиль и теперь не знает, где он находится.
  • Если произошел угон автомобиля.
  • Если автомобиль находится у сотрудников полиции после хищения и нет понимания как его получить.

В таких ситуациях «Европлан» возьмет на себя урегулирование вопросов и оперативно вернет клиенту его транспортное средство.

Услуга доступна как новым лизингополучателям «Европлана» при оформлении договора, так и тем, кто уже является клиентом компании.

АО «ЛК «Европлан»

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