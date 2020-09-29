Автолизинговая компания «Европлан» запустила услугу по поиску и возврату транспортных средств.

«Европлан» запустил услугу поиска и возврата транспортных средств. АО «ЛК «Европлан»

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Автолизинговая компания «Европлан» запустила услугу по поиску и возврату транспортных средств. Этот сервис позволяет лизингополучателям узнатьгде находится автомобиль. А в случае непредвиденных обстоятельств«Европлан» поможет вернуть авто лизингополучателю.

Когда такая услуга «Европлана» может оказаться полезной:

Если по какой-либо причине наш клиент передал другому лицу свой автомобиль и теперь не знает , где он находится.

где он находится. Если произошел угон автомобиля.

Если автомобиль находится у сотрудников полиции после хищения и нет понимания как его получить.

В таких ситуациях «Европлан» возьмет на себя урегулирование вопросов и оперативно вернет клиенту его транспортное средство.

Услуга доступна как новым лизингополучателям «Европлана» при оформлении договора, так и тем, кто уже является клиентом компании.

АО «ЛК «Европлан»