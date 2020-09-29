«Европлан» запустил услугу поиска и возврата транспортных средств.
АО «ЛК «Европлан»
Когда такая услуга «Европлана» может оказаться полезной:
- Если по какой-либо причине наш клиент передал другому лицу свой автомобиль и теперь не знает, где он находится.
- Если произошел угон автомобиля.
- Если автомобиль находится у сотрудников полиции после хищения и нет понимания как его получить.
В таких ситуациях «Европлан» возьмет на себя урегулирование вопросов и оперативно вернет клиенту его транспортное средство.
Услуга доступна как новым лизингополучателям «Европлана» при оформлении договора, так и тем, кто уже является клиентом компании.
АО «ЛК «Европлан»