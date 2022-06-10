Фабрика в Казахстане не выпускает ириски из-за отсутствия сахара из РФ. От «барбарисок» тоже отказались

Кондитерская фабрика «Рахат» в Шымкенте перестала выпускать часть сладостей, поскольку прекратились поставки сахара из России. Об этом пишет « Интерфакс » со ссылкой на предправления компании Константина Федорца.

По словам Федорца, сейчас на производстве нет сырья, необходимого для изготовления конфет.

«На данный момент мы не производим „барбариски“. Спросом продуктом пользуется продукт традиционный и очень сахарозатратный. Еще мы приостановили производство ирисок», — сообщил предправления «Рахата».

Выпуск ирисок и «барбарисок» хотят возобновить с середины июня. А пока на фабрике идет ремонт.

«Сейчас у нас стоит Чимкентская фабрика, потому что у нас нет сахара. Она будет стоять две недели, мы в это время производим плановый ремонт. С середины июня у нас есть поставка сахара, — и мы продолжаем работать», — добавил Федорец.

Напомним, в марте правительство РФ временно запретило экспорт зерновых в государства ЕАЭС и сахара — в третьи страны. В соответствующем постановлении сказано, что для поставок сахара союзу требуется разрешение. Его выдает Минсельхоз. Планируется, что ограничения будут действовать до конца лета.