10 июня
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Потребитель

Фабрика в Казахстане не выпускает ириски из-за отсутствия сахара из РФ. От «барбарисок» тоже отказались

Кондитерская фабрика «Рахат» в Шымкенте перестала выпускать часть сладостей, поскольку прекратились поставки сахара из России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на предправления компании Константина Федорца.

Ириски.
Ириски.
СС0

По словам Федорца, сейчас на производстве нет сырья, необходимого для изготовления конфет.

«На данный момент мы не производим „барбариски“. Спросом продуктом пользуется продукт традиционный и очень сахарозатратный. Еще мы приостановили производство ирисок», — сообщил предправления «Рахата».

Выпуск ирисок и «барбарисок» хотят возобновить с середины июня. А пока на фабрике идет ремонт.

«Сейчас у нас стоит Чимкентская фабрика, потому что у нас нет сахара. Она будет стоять две недели, мы в это время производим плановый ремонт. С середины июня у нас есть поставка сахара, — и мы продолжаем работать», — добавил Федорец.

Напомним, в марте правительство РФ временно запретило экспорт зерновых в государства ЕАЭС и сахара — в третьи страны. В соответствующем постановлении сказано, что для поставок сахара союзу требуется разрешение. Его выдает Минсельхоз. Планируется, что ограничения будут действовать до конца лета.

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