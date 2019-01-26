Facebook хочет объединить свой мессенджер с WhatsApp и Instagram

В компании Марка Цукерберга вынашивают планы по интеграции Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. Все эти платформы принадлежат Facebook. Сообщение об этом появилось в газете The New York Times , которая ссылается на четырех осведомленных анонимов, пишет ТАСС.

Для осуществления этого плана, говорится в газете, тысячи сотрудников Facebook должны будут изменить конфигурацию сервисов на базовом уровне с тем, чтобы их основа была унифицирована. При этом все три сервиса продолжат работать как отдельные приложения, обладая единой системой обмена сообщениями. В частности, по требованию Цукерберга, в них будет применяться сквозное шифрование, гарантирующее, что сообщения смогут увидеть только участники разговора. Работа над этим в Facebook, по данным The New York Times, пока находится на начальном этапе, ее планируется завершить к концу 2019 или к началу 2020 года.

Этот шаг, подчеркивает газета, позволит Цукербергу укрепить контроль над компанией в условиях, когда вокруг Facebook вспыхивают скандалы. В частности, в ноябре 2018 года газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что руководство компании не принимало оперативных мер с тем, чтобы предотвратить случаи размещения в соцсети различных материалов, которые были направлены на вмешательство в политические процессы в США. Как утверждало издание со ссылкой на источники, Цукерберг и исполнительный директор Facebook Шерил Сэндберг поначалу якобы скрывали подобные случаи или же игнорировали их.