ФАС: «Лента» в Барнауле обманывала покупателей о скидках

Как следует из пресс-релиза антимонопольщиков, в сентябре 2018 года «Лента» разослала СМС с текстом: «09.09. — 40% на всё для ухода за лицом, телом, волосами, ср-ва гигиены»
Женщина, которая пожаловалась на «Ленту» в день акции купила шампунь, но ей отказали в скидке в 40%. Покупательница продемонстрировала чек, в котором сотрудники УФАС увидели только скидку по карте постоянного покупателя в 5%.
«Лента» объяснила ситуацию техническими проблемами.
Антимонопольная служба подала материалы на возбуждение административного дела. Супермаркету грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.