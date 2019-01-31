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ФАС: «Лента» в Барнауле обманывала покупателей о скидках

Жительница Барнаула не получила в супермаркете «Лента» обещанную скидку и пожаловалась в управление федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю. В ведомстве признали: ритейлер распространял недостоверную рекламу, и теперь его ждет штраф.

"Лента".
"Лента".
Михаил Хаустов

Как следует из пресс-релиза антимонопольщиков, в сентябре 2018 года «Лента» разослала СМС с текстом: «09.09. — 40% на всё для ухода за лицом, телом, волосами, ср-ва гигиены»

Женщина, которая пожаловалась на «Ленту» в день акции купила шампунь, но ей отказали в скидке в 40%. Покупательница продемонстрировала чек, в котором сотрудники УФАС увидели только скидку по карте постоянного покупателя в 5%.

«Лента» объяснила ситуацию техническими проблемами.

Антимонопольная служба подала материалы на возбуждение административного дела. Супермаркету грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

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