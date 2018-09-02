ФАС назвала «заоблачными» цены на авиабилеты в России и намерена их изменить

— Что касается новых форм на авиационные билеты, то мы закончили наши проверочные мероприятия в отношении систем бронирования и продажи билетов — так называемые компьютерные системы по типу Sabre, Amadeus и другие. В общем, конечно, мы имеем большие претензии к ценообразованию в этой сфере.

Мы разобрались вместе с компанией «Аэрофлот», с другими компаниями, как это происходит. И мы полны решимости уже до конца этого года внести изменения в некоторые подходы ценообразования, которые сегодня диктуются этими системами.