ФАС назвала «заоблачными» цены на авиабилеты в России и намерена их изменить

Игорь Артемьев,
руководитель ФАС России:
— Что касается новых форм на авиационные билеты, то мы закончили наши проверочные мероприятия в отношении систем бронирования и продажи билетов — так называемые компьютерные системы по типу Sabre, Amadeus и другие. В общем, конечно, мы имеем большие претензии к ценообразованию в этой сфере.
Мы разобрались вместе с компанией «Аэрофлот», с другими компаниями, как это происходит. И мы полны решимости уже до конца этого года внести изменения в некоторые подходы ценообразования, которые сегодня диктуются этими системами.
По мнению главы ФАС России, эти цены, «к сожалению, слишком высокие, а в некоторых случаях — заоблачные и экономически необоснованные».