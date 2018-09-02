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ФАС назвала «заоблачными» цены на авиабилеты в России и намерена их изменить

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена до конца года внести изменения в подходы ценообразования на авиабилеты при бронировании и продаже через компьютерные системы бронирования, заявил руководитель ФАС России Игорь Артемьев в субботу. Об этом сообщил «Прайм».

Самолет. Посадка.
Самолет. Посадка.
СС0

Игорь Артемьев,
руководитель ФАС России:

— Что касается новых форм на авиационные билеты, то мы закончили наши проверочные мероприятия в отношении систем бронирования и продажи билетов — так называемые компьютерные системы по типу Sabre, Amadeus и другие. В общем, конечно, мы имеем большие претензии к ценообразованию в этой сфере.

Мы разобрались вместе с компанией «Аэрофлот», с другими компаниями, как это происходит. И мы полны решимости уже до конца этого года внести изменения в некоторые подходы ценообразования, которые сегодня диктуются этими системами.

По мнению главы ФАС России, эти цены, «к сожалению, слишком высокие, а в некоторых случаях — заоблачные и экономически необоснованные».

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