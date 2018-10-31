ФАС предупредила о возможном напряжении в обществе из-за перехода на цифровое вещание

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) допускают напряжение в обществе и на рынке из-за перехода России на цифровое телевидение, пишет ТАСС.

Замглавы ведомства Анатолий Голомолзин заявил, что население может оказаться не готово финансово или технически к переходу на новое вещание

Несмотря на проблемы в связи с переходом на цифровое ТВ, такой шаг является оправданным с экономической точки зрения, подчеркнул Голомолзин. По его словам, «цифра» более экономична с точки зрения передачи сигнала, а это приведет к снижению тарифов на услуги связи.

Напомним, с 1 января 2019 года в России начнется отключение аналогового телевидения. Его точно не будет во всех населенных пунктах с численностью жителей менее 100 тысяч. То есть в Алтайском крае — почти на всей территории.

Почему отключают аналоговое эфирное телевещание?

В России с 2009 года идет программа перехода с аналогового телевещания на цифровое. Сроки ее завершения уже несколько раз сдвигали, но в 2019 году процесс перехода, скорее всего, закончится.

Сети цифрового телевидения в России построены, поэтому «аналог» можно отключать. На 2019 год финансирование аналогового вещания в госбюджете не предусмотрено.

В муниципалитетах с численностью населения менее 100 тыс. жителей аналоговое вещание прекратится. В более крупных населенных пунктах решение об отключении «аналога» принимают вещатели (телеканалы).

Что делать жителям сел , где нет цифрового ТВ?

Алтайкомсвязь заключила соглашение с оператором цифрового спутникового телевидения «НТВ Плюс». Он готов обеспечить бесплатным цифровым спутниковым телевидением жителей региона, которые не имеют возможности принимать цифровой эфирный ТВ-сигнал.

Сельчане смогут бесплатно смотреть 20 обязательных общедоступных каналов первого и второго мультиплекса. Но оборудование (тарелку) придется приобрести самостоятельно, хотя и по льготной цене. Каков будет размер льготы, в управлении не уточнили.

Для подключения нужно позвонить на номер 8 800 555 67 89 и назвать кодовое слово «Страна». Без льгот комплекты спутникового ТВ «НТВ Плюс» стоят от 3,5 тыс. до 8 тыс. рублей.

Как подключиться к бесплатному цифровому ТВ?

Чтобы смотреть цифровое эфирное телевидение, нужно иметь дециметровую антенну и телевизор, который поддерживает стандарт DTV-2. Если у вас старый телевизор и он не поддерживает нужный стандарт, то надо купить ресивер (приставку). И цена на устройство отличается от той, которую назвал г-н Волин.

Приставки стоят от 800 до 2,5 тыс. рублей. Стоимость антенн для DTV-2 начинается от 300 рублей.