26 февраля
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Потребитель

Гендиректора DNS вызвали в Минпромторг после заявления о росте цен на 30%

Гендиректор торговой сети DNS Дмитрий Алексеев заявил о повышении цен на 30% в своих магазинах. Об этом он сообщил в Facebook. После чего бизнесмена вызвали в Минпромторг, а антимонопольная служба (ФАС) захотела проверить обоснованность роста цен.

Магазин DNS.
Магазин DNS.
dns-shop.ru

Со слов Алексеева, вся их деятельность превратилась в «распределение дефицита».

«Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста», — сообщил он.

Затем появился еще один пост.

«Вызван был сегодня в Минпромторг, где пришлось держать ответ за положение на рынке БТиЭ. В ходе конструктивного совещания, была достигнута договоренность, что ДНС подготовит план мероприятий направленных на снижение волатильности на рынке. В ближайшее время ожидаем нормализации ситуации», — обнадежил предприниматель.

Он уверен, что удастся сохранить стабильность поставок и «минимизировать дискомфорт для покупателей».

Тем временем в ФАС в связи с публичным заявлением Алексеева начала проверку обоснованности повышения ретейлером цен. Ведомство направило в адрес организации запрос и выдало предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут нарушать Закон о защите конкуренции.

«Подобные публичные заявления должностных лиц могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговлю бытовой техникой, как руководство к действию, что может привести к необоснованному росту цен на бытовую технику», — говорится в сообщении ФАС.

DNS — один из лидеров рынка по продаже цифровой и бытовой техники в России. В Барнауле работает семь магазинов DNS в формате Гипер.

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