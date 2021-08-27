«Япония — страна чудес. Ее культура — это всемирное достояние. Музей аниме, музей кимоно у подножья горы Фудзи, музей будущего… Перечислять подобные объекты, которые заслуживают внимания абсолютно каждого, можно до бесконечности. Я восхищен и буду восхищаться. Кажется, моему воодушевлению японской культурой никогда не будет конца», — восторженно рассказывает бизнесмен и меценат Фаттах Шодиев , активно занимающийся мероприятиями, направленными на поддержку культуры Японии.

В данном материале Фаттах Шодиев делится пятью музеями, которые, по мнению мецената, заслуживают внимания всех туристов.

1. Музей аниме-студии Гибли в Токио

«Одна из первых ассоциаций, приходящих на ум современной молодёжи, когда речь идет о культуре Японии — это, конечно же, аниме. Одним из главных культурных достояний страны является аниме-студия Гибли, основанная сценаристов и режиссером Хаяо Миядзаки в 1985 году», — рассказывает Фаттах Шодиев.

Студия Гибли одна из первых начала использоваться в производстве анимации компьютерные технологии. Само по себе создание студии, как утверждает Фаттах Шодиев, было рискованной затеей, так как главной целью основателя стояло создание высококачественных полнометражных анимационных фильмов. В 1985 году данная затея имела больше шансов провалиться, но Миядзаки не только сумел занять место на рынке, но и превратить студию в одну из самых успешных и известных во всем мире.

«На мультфильмах этой студии выросло не одно поколение детей. Что уж говорить, даже взрослым приходилось по душе их творчество. Основатель создал парк-музей на уровне всем известного „Диснейленда“. Его план был взят с рисунков Миядзаки, павильоны объекта были настоящей историей развития аниме, также располагалась аппаратура, с помощью которой создавались мультфильмы. Абсолютно все здания имеют прямые отсылки к произведениям студии. Восхитительное место!», — рассказывает Фаттах Шодиев.

2. Музей будущего Мираикан в Токио

«Мираикан в переводе с японского „музей будущего“. Официальное название — Национальный музей передовой науки и технологии. Он расположен в токийском районе Одаиба. Директор музея Мамору Мори — один из первых японских космонавтов и это так символично. Этот музей — это место, где вы можете увидеть передовые достижения Японии», — рассказывает Фаттах Шодиев.

Как утверждает меценат Фаттах Шодиев, Япония футуристичная страна и об этом можно узнать просматривая множественные телевизионные передачи и фото. Данный музей собрал все самое интересное в одном месте: робот-гуманоид Асимо, глобус «Гео-Космос», а также множество экспонатов, посвященных проблемам окружающей среды и происходящему в мире.

3. Музей самураев в Токио

Япония — страна чудес. Фото предоставлено рекламодателем

«Япония — это не только аниме. Кроме этого на ум также приходят окутанные загадками самураи, как неотъемлемая часть японской истории и в целом — образа Японии в других странах. Но мало кто достаточно осведомлён о культуре самураев: как они появились, кого защищали, кто именно мог стать воином?», — говорит Фаттах Шодиев.

Музей расскажет, какими были воины высшего класса и благодаря чему славятся их честь и мастерство. По мнению Фаттаха Шодиева, музей сполна раскрывает историю самураев, рассказывает о традициях, дает возможность увидеть костюмы, мечи и оружие разных периодов. Кроме этого, в музее проводятся показательные бои и выступления, также есть возможность надеть одеяния самурая, чтобы посетители имели возможность проникнуться атмосферой того времени.

«Найти место для ознакомления с самыми знаменитыми воинами мира лучше — считайте невозможно», — говорит Фаттах Шодиев.

4. Музей кимоно с работами художника Итику Куботы

«Здесь собраны работы одного из самых выдающихся художников мира — Итику Куботы. Он был мастером росписи по шёлку — настоящим знатоком своего дела. Этот музей рассказывает историю его пути, демонстрируя потрясающей красоты кимоно», — рассказывает Фаттах Шодиев.

Данный музей спонсируется Фондом Фаттаха Шодиева. Помощь со стороны фонда помогает поддерживать экспозиции музея, предоставляя возможность посетителям ознакомиться с работами выдающегося мастера росписи по шёлку. Итику Кубота начал свою карьеру ещё в юном возрасте, посвятив свою жизнь изучению древней технике росписи по шёлку «цудзигахана». Создание лишь одного кимоно занимало у мастера два-три года.

«Благодаря долгой работе Итику Кубота превращал полотно ткани в настоящее произведение искусства. Мастер не боялся экспериментов, не боялся идти против системы — это все отображается на его шедеврах», — восхищенно добавляет Фаттах Шодиев.

5. Музей современного искусства в Канадзаве

Япония — страна чудес. Фото предоставлено рекламодателем

«Современное искусство начало свой путь в 20 веке. Данный музей демонстрирует шедевры 21 века. Его двери стали открытыми для посетителей в 2005 году, не теряя популярность и сегодня. Это объясняется насыщенной программой и уникальной коллекцией шедевров как японских творцов, так и зарубежных», — говорит о музее Фаттах Шодиев.

Самым необычным достоянием музея является бассейн, располагающийся прямо внутри. Как утверждает Фаттах Шодиев, заглянув внутрь его, можно увидеть гуляющих под водой людей — это шедевр художника Леандро Эрлиха из Аргентины. Художник достиг такого эффекта с помощью тщательно продуманной иллюзии.