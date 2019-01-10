Федеральные законодатели мешают алтайским депутатам бороться с ночными псевдобарами

Прокуратура потребовала в краевого заксобрания отменить норму, согласно которой продавать алкоголь ночью могут только предприятия общепита, соответствующие ГОСТу услуг общепита. В надзорном ведомстве настаивают, что норма противоречит федеральному законодательству, сообщает пресс-служба АКЗС .

Алтайские депутаты, на которых сыпятся жалобы избирателей на бары в домах, не первый год борются с забелгаловками, которые торгуют ночью алкоголем под видом бара.

Изначально депутаты приняли закон, в котором вводился целый перечень ограничений для заведений, расположенных в жилых домах и торгующих алкоголем ночью: по площади, числу столиков, посетителей и т. д. Однако Госдума приняла закон, который лишил регионы права устанавливать для предприятий общепита какие-либо ограничения условий, мест, времени продажи алкоголя.

Алтайские депутаты привели свой документ в соответствие. Но, объясняют в АКЗС, проблема псевдобаров никуда не делась и ее нужно было как-то законодательно регулировать. И в законе ввели требование к барам — соответствовать ГОСТу услуг общепита. И его прокуратура сочла ограничением. Поэтому в январе депутаты уберут и эту норму.

Альберт Лунев,

председатель экономического комитета АКЗС:

Требование было направлено на то, чтобы в ночное время возможность продавать алкоголь была только у организаций, реально оказывающих услуги общественного питания. Соответствие ГОСТу является одним из критериев для проверяющих организаций. Он позволяют отличить добросовестное кафе от магазина, поставившего стол в углу только для того, чтобы торговать алкоголем по ночам.

По словам Лунева, АКЗС продолжит работу над поиском решения вопроса о псевдобарах, поскольку ночная торговля алкоголем — «серая зона с точки зрения законодательства».

Депутат сообщил, что сейчас в Госдуму внесена законодательная инициатива Заксобрания Красноярского края, она направлена на принципиальное ограничение розничной продажи алкоголя ночью. Оно касается всех предприятиях общепита, расположенных в многоквартирных домах и пристроях к ним. АКЗС уже поддержал этот законопроект.