Оптимальный микроклимат, увеличенные надои и низкие расходы на возведение — это всё о каркасно-тентовых конструкциях. Об инновационном способе содержания КРС рассказал эксперт Института молока Александр Герман, принимавший участие в проектировании и строительстве 40 животноводческих ферм.

— Александр Николаевич, среди практиков существуют стереотипы о тентовых фермах. В чем причина такой предвзятости?

Александр Герман Фото из личного архива эксперта

— Потому что это инновации, на которые пойдёт не каждый. Нужны смелость, находчивость и предприимчивость. Каркасно-тентовая ферма под ключ — это симбиоз строительства и технологий. Вы получаете быстровозводимый объект, который изначально спроектирован под определённую задачу.

У меня есть друг — хирург. Но когда начинает болеть зуб, я иду не к нему, а к стоматологу. И в кресле не прошу показать бормашину или рассказать о материалах, из которых сделана пломба. И уж тем более не пытаюсь вылечить зуб самостоятельно. Я доверяю профессионалу. Так и с фермами.

Один пример — иногда в коровниках во время реконструкции ставят пластиковые окна. А это убивает вентиляцию. Таким образом люди тратят свои деньги и теряют молоко. Ищите нормального проектировщика. Ищите стоматолога в каждой проблеме!

Что главное в инвестициях? Срок окупаемости. В зависимости от габаритов каркасно-тентовая ферма дешевле здания из металла и сэндвич-панелей на 20−40%. Для мясного и молочного животноводства я не встречал решения выгодней. Говорю сейчас о фермах от ста голов.

— Но будет ли животным удобно в этих зданиях?

— Важно понимать, что вы строите ферму для коров. И комфортно в помещении должно быть в первую очередь им. В тентовом здании мы создаём большой объём воздуха, 65−80 м³ на голову. Благодаря высоте боковых стен и уклону кровли в 30−35° легко обеспечить правильную вентиляцию и поддержать оптимальную для КРС влажность. В старых «дедовских» коровниках вы просто не сможете воспроизвести такие условия.

Светопропускная способность тента позволяет создать необходимый для дойного стада 16-часовой световой день. Немаловажно, что в тентовом помещении, если оно правильной конфигурации, летом всегда прохладней, чем на улице. Канадцы, у которых я учился строить каркасно-тентовые фермы, говорят так: «Коровы чувствуют себя в этих зданиях как на пастбище в тени деревьев».

— Одно дело — тенёк летом, другое — сибирские морозы.

— Если вы выгоните корову в мороз на улицу — выживет. А тут в здании мы защищаем её от ветра и осадков, даём воду и корм. Это пятизвёздочный отель. Не надо бояться холодов. Главное, чтобы разница между температурой внутри и снаружи была 4−8 °C. Если на улице -20 °C, то в коровнике должно быть около -12 °C. Зимой бурёнки просто больше едят и за счёт этого сами себя согревают. Сделайте им правильные поилки с подогревом, обеспечьте комфортные места отдыха — и производство молока вырастет. Мой опыт заставил меня поверить, что нет ничего необычного в удоях от 8000 литров в год.

— Кому вы порекомендуете тентовые помещения?

— Я проектировал и строил самые разные фермы. Каркасно-тентовые объекты — практически идеальный вариант для телят и для сухостойного стада. В таких фермах можно размещать и дойных коров. Проблем с ними нет. Но если есть сомнения, то можно, например, построить один телятник, научиться с ним работать, убедиться в эффективности технологии — и только потом расширяться. А положительные примеры применения тентовых ферм есть по всей России — от южного Краснодара до сибирского Красноярска.

Подробнее о каркасно-тентовых фермах можно узнать у менеджеров ООО «Алтай-Тент».

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