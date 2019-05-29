ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») завершило подготовку объектов электросетевого комплекса к обеспечению надежного электроснабжения пунктов приема Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году основной этап ЕГЭ пройдет в период с 27 мая по 1 июля, в регионах деятельности компании экзамен будут сдавать более 100 тысяч учащихся.

В зоне ответственности «Алтайэнерго» находятся около 97 образовательных учреждений, где будет проводиться ЕГЭ. Персонал филиала на объектах, обеспечивающих электроснабжение пунктов приема ЕГЭ, провел полный комплекс подготовительных мероприятий. Организованы внеплановые осмотры трансформаторных подстанций и линий электропередачи. Схемы электроснабжения пунктов приема ЕГЭ приведены в состояние нормативной надежности. В состоянии готовности находятся резервные источники питания.

Андрей Шкода,

начальник центра управления сетями филиала «Алтайэнерго»:

Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения организована четкая схема оповещения оперативного и ремонтного персонала. Определен порядок взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, а также с территориальными сетевыми организациями. За каждым пунктом проведения ЕГЭ закреплены оперативно-выездные и ремонтные бригады. C ответственным персоналом проведены инструктажи.

В дни проведения аттестации во всех центрах питания, обеспечивающих электроснабжение пунктов приема ЕГЭ, будут приостановлены плановые работы и переключения. Кроме того, будет усилено дежурство оперативно-выездных и ремонтных бригад районов электросетей.

В круглосуточном режиме продолжает работать единый call-центр МРСК Сибири. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. В ситуациях, связанных с отключением электроэнергии, потребителям рекомендуется оставить заявку на восстановление электроснабжения на сайте светлаястрана.рф и в группах компании в социальных сетях.