Фильтр или бутылка? Что дает наиболее высокое качество питьевой воды

По данным The Water Project до 783 миллионов человек не имеют доступа к чистой и безопасной воде. В этом нам, к счастью, повезло — остается только выбрать способ ее добычи. Вопреки общепринятому мнению отфильтрованная вода не всегда полезна для человека — об этом говорят врачи, диетологи и ученые. Почему нельзя просто беззаботно купить картридж и какую все-таки воду можно пить без тревоги об организме — в этом материале.

Фильтр-кувшин — дешево , но сердито

Это несомненно бюджетный, но не обязательно полезный вариант. Обычно в таких кувшинах установлены угольные фильтры. От запахов и хлора они избавятся, но железо, соли жесткости и хлорорганические вещества оставят. Тем более такие фильтры справятся не со всяким составом воды. Нередко в период паводка желтая вода после фильтрации не становится светлее.

К тому же, такой новый фильтр может поглощать не только вредные, но и полезные элементы, такие как кальций. Недостаток этого макроэлемента может привести, например, к хрупкости зубов и костей.

Еще одна неприятность — активное развитие бактерий из-за застоя воды в картридже. Поэтому его рекомендуется менять чаще того срока, который указывают производители на упаковке. А если и вовсе не сделать это вовремя, фильтр начнет сам загрязнять воду.

Чтобы купить фильтр, который действительно принесет пользу, нужно понять, от каких примесей в воде необходимо избавиться. А для этого нужно выявить исходный состав в лаборатории. Без исследования также не получиться узнать, как часто нужно менять фильтр.

Вода. СС0

Проточный фильтр — идеально для полоскания , но не питья

Проточный фильтр крепится на кран или монтируется скрытно. Вода проходит через несколько картриджей, которые задерживают механические частицы, органические примеси и запах хлора.

Такой фильтр не совсем легко установить — потребуются некоторые монтажные работы. Зато он очень прост в применении — не нужно механически наливать воду в емкость, как в случае с фильтром-кувшином. Однако если вы не используете кран постоянно, то вариант не подойдет: без течения воды в фильтре формируется идеальная среда для бактерий.

Также, как и в предыдущем случае, при подборе фильтра нужно обратить внимание на состав воды, ведь устройство универсально и не предназначено для очистки воды в конкретном районе проживания.

Зато проточные фильтры отлично очищают воду для хозяйственных нужд. И для некоторых районов Алтайского края это немаловажно, ведь там вода так перенасыщена железом, что даже белье при стирке становится желтоватым. Здесь картриджи спасут положение, но все еще лучше не пить такую воду.

Фильтр. СС0

Фильтр обратного осмоса — идеально для утюга , но не кишечника

Принцип работы тот же, что и у проточного фильтра. Производители усилили качество устройства и оно и правда тщательнее очищает воду. Правда, обратноосмотическая мембрана порой не способна удерживать летучий хлор и другие газообразные примеси. Этот недостаток устраняется благодаря многоступенчатой системе очистки, в которую включаются угольные фильтры и озонаторы.

Но вот проблема: оно не способно делить вещества на полезные и вредные, в результате чего обессоливает и деминерализует состав продукта.

Важные макро- и микроэлементы остаются в фильтре и не поступают в организм. Потребитель пьет почти дистиллированную воду. Мало того, что в ней нет необходимых для человека веществ — она прекрасный растворитель, который вбирает в себя компоненты из среды. Следовательно, эта очищенная вода может естественным образом вывести полезные элементы из организма.

Дистиллированная вода несомненно полезна в промышленности, системах отопления и в бытовой технике. Использование дистиллята позволит долго не образовываться известковому налету в утюгах, увлажнителях воздуха, парогенераторах и прочих устройствах.

Так что, вода очищенная в фильтре обратного осмоса полезна для техники вашего дома, но не для вашего организма.

Кран. Вода. СС0

Стоит упомянуть, что для устранения этого недостатка производители фильтров обратного осмоса могут специально оснастить некоторые установки минерализатором. Само собой, это повысит стоимость фильтра и его обслуживания.

Хорошо очистить воду старым проверенным методом — кипячением — тоже не получится.

«В питьевой воде также содержатся летучие органические соединения, которые при кипячении могут испариться. Другие соединения могут гидролизоваться и образовать токсичные продукты. То есть кипячение не освобождает воду от химического и радиоактивного загрязнения, но достаточно успешно справляется с бактериями», — отмечает доктор медицинских наук, профессор Александр Иванов.

Что же все-таки подходит человеку?

Как мы уже выяснили, общая проблема фильтров — универсальная очистка, не учитывающая исходное состояние жидкости. Фильтрованная вода из-за несбалансированного состава может лишить организм важных микро- и макроэлементов, поэтому использование устройств становится похожим на вредную и бессмысленную трату денег. Поэтому использование устройств для получения чистой и полезной питьевой воды нецелесообразно, если вы решили заботиться о своем здоровье.

Проще и дешевле пить бутилированную воду. Ее состав легко контролировать — достаточно прочесть информацию на этикетке. Такая вода относится к категории пищевых продуктов — требования к безопасности у нее выше, чем у водопроводной.

Бутилированная вода. СС0

Чтобы убедиться в этом, достаточно одной таблицы:

Показатель Ед. измер. Санитарные правила для воды централизованного водоснабжения СанПиН 1.2.3685−21 Технический регламент на упакованную воду ТР ЕАЭС 044/2017 для питьевых и природных питьевых вод для детских вод для детей с рождения Марганец мг/л 0,1 0,05 0,05 Аммиак мг/л 1,5 0,1 0,05 Нитраты мг/л 45 20 5 Нитриты мг/л 3,0 0,5 0,005 Формальдегид мг/л 0,050 0,025 не допускается, ниже 0,0125 АПАВ мг/л 0,5 0,05 0,05 Нефтепродукты мг/л 0,1 0, 05 0,01

Разумеется, это не гарантия того, что данные вещества будут присутствовать в воде именно в такой концентрации, но требованиями такое количество веществ допустимо. И уж точно ни о каком обеззараживании хлором воды в бутылках речи быть не может. Видно, что нормативы для упакованной воды, а уж тем более для детской намного жестче, что требует от производителей более тщательного контроля.

Поэтому фильтры лучше использовать в быту, а для потребления — только когда известен состав воды и есть возможность подобрать устройство под него. Но гораздо легче и безопаснее все же выбрать сбалансированную по составу бутилированную воду.