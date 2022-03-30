Невидимая угроза. Откуда в воде гормоны и антибиотики

Резонансная новость: хайп и реалии
Напомним, в прошлом году глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о пересмотре Санитарных правил в нашей стране, в ходе которого были введены нормативы по содержанию гормонов и антибиотиков в питьевой воде.
«Мы ввели обязательные нормативы для содержания в питьевой воде гормонов и дополнительного ряда антибиотиков. Мы гармонизировали с европейским ВОЗовским объемом нормативов, которые на сегодняшний день есть», — отметила Анна Попова.
Новость об этом тут же стала резонансной. Ее подхватили так называемые лидеры общественного мнения. Особо не вникая в суть проблемы, они по-своему интерпретировали информацию и начали откровенно хайповать. Одно за другим посыпались заявления о том, что в воду будут добавлять антибиотики и гормоны Например, в этом особо преуспели Катя Гордон и Ирэна Понарошку, сея панику среди своих подписчиков.
На самом же деле, введение данных нормативов просто приблизили их к европейским стандартам ВОЗ. В список вошли три вида гормонов и пять наименований антибиотиков. Установление норм содержания этих веществ и других загрязнений в окружающей среде призваны оградить население от влияния этих веществ на здоровье людей.
«Нормативы по содержанию в питьевой воде гормонов и антибиотиков нужны, чтобы контролировать их наличие. Раньше такой нормы не было, хотя остатки этих веществ могли присутствовать в воде. Антибиотики и гормоны в воду попадают из продуктов выделения принимавших антибиотики, от крупных фармацевтических компаний или больниц, где неправильно утилизируют медицинские отходы», — пояснила пресс-служба Роспотребнадзора на странице ведомства Вконтакте.
Какой вред наносят гормоны и антибиотики в воде
Введение нормативов говорит о том, что ученые не склонны недооценивать вред, который фармпрепараты и остатки секретов могут нанести здоровью людей. Их регулярное пассивное употребление, даже в малом количестве, представляет угрозу физическому и ментальному здоровью.
На что влияют гормоны и антибиотики, попавшие в питьевую воду:
- на снижение иммунитета,
- на нарушение работы эндокринной системы,
- на провоцирование аллергических реакций,
- на повышение риска онкологических заболеваний,
- на провоцирование сбоев в работе репродуктивной системы.
Наглядным примером могут служить результаты канадского эксперимента, когда в одно из озер в течение нескольких лет добавляли гормон этинилэстрадиол. Об этом в рамках вебинара «Лекарственное загрязнение сточных и природных вод» рассказала старший научный сотрудник лаборатории охраны вод Института водных проблем РАН Мария Козлова.
Эксперт заметила: несмотря на ничтожно малую концентрацию вещества, исследователи обнаружили изменение внутренних органов у обитающих там пескарей. Также наблюдалась феминизация самцов.
Есть и другая проблема пассивного употребления антибиотиков и гормонов: организм привыкает к данным препаратам. Затем при назначении лечения, они не действуют должным образом на организм, обезоруживая врачей и пациентов.
Как биозагрязнение попадает в воду
В питьевую воду гормоны и антибиотики могут попасть разными путями. Самые распространенные из них — через сточные воды, проливы и утечки.
По данным ВОЗ, потребление антибиотиков в России в 2015 году составило 14,82 определенных суточных доз на 1 тыс. человек. Таким образом, за год было использовано 915,65 тонн данных препаратов. Пандемия значительно увеличила показатели.
Ученые отмечают: степень выведения из организма фармацевтических веществ достигает 80−90% (Журнал «Вода Magazine», № 11 (87), 2014 г.). В результате препараты, выполнив свою функцию, вместе с продуктами жизнедеятельности человека отправляются в канализацию. Антибиотики не удаляются из сточных вод полностью, наши (и не только) коммунальные системы не имеют такого ресурса. В результате препараты попадают в природные водоемы, а затем — в питьевую воду.
Некоторые фармацевтические компании и больницы не всегда грамотно утилизируют медицинские отходы. Нередко ненужные и просроченные препараты смывают прямо в канализацию, либо отправляют на свалку, что также косвенно влияет на качество почвы и затем воды.
Еще один источник антибиотиков в воде — сельскохозяйственные стоки.
«Сегодня зарегистрировано более двухсот миллионов химических соединений, синтезированных человеком. Из них каждое тысячное вещество используется: в фармакологии, химии, хозяйственной деятельности. Они поступают в водные источники. Поскольку вода — это единственная чистящая жидкость на планете, то в ней собираются и атмосферные загрязнения, и с сельскохозяйственных полей, которые сбрасываются со сточными водами», — подчеркнул президента общественной ассоциации «Вода-медицина-экология», академика РАН Юрий Рахманин.
Он добавил, что антибиотики и гормональные препараты используются в больших количествах. Они поступают через канализацию или выбросы в атмосферу, окружающую среду и поверхностные водные источники.
«Из поверхностных водоисточников у нас осуществляется водоснабжение во всех крупных городах. Не везде централизованные системы водоснабжения рассчитаны на очистку загрязненной речной воды от антибиотиков и гормонов. Если технологии устарели, может возникнуть риск попадания антибиотиков и гормонов в воду», — пояснил эксперт.
Вдобавок, антибиотики, как и гормоны, используются в животноводстве, огромное количество лекарств потребляется населением, а антибиотики выводятся из организма с мочой — добавил к вышесказанному сотрудник Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.
Лайфхак для ответственных
В результате возникает закономерный вопрос: что делать?
Расширение показателей и нормативов в санитарных правилах стали поводом, чтобы в обществе поднялась тема о качестве потребляемой воды.
«Все, что написано в санитарных требованиях, это, безусловно, нужно, потому что, как говорят мои коллеги, написано чьим-то здоровьем», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Однако остается открытым вопрос о том, учитываются ли введенные изменения в регионах, и действительно ли есть методики, позволяющие контролировать концентрацию данных веществ, как в природных поверхностных водах, так и в самой системе централизованного водоснабжения.
Ученые, разумеется, завершат исследовательские проекты и найдут глобальное решение возникшей проблемы. Но когда речь заходит о самочувствии близких, ждать регламенты, новые правила или методики, просто нет времени. Поэтому затронутый вопрос переходит, скорее, в зону персональной ответственности.
На данный момент самым эффективным способом обезопасить себя и семью является выбор бутилированной воды. Качество поставляемой воды, как любого другого продукта питания, уже находится под жестким наблюдением Роспотребнадзора и других контролирующих органов.
Выбирать нужно надежного, проверенного временем производителя. Дополнительным аргументом при выборе бутилированной воды может стать добыча ее из артезианской скважины, причем глубина скважины должна быть достаточно большой. Это — гарантия ее защиты от загрязнений промышленности и непосредственной деятельности человека.
Кроме того, при подготовке воды к розливу используются специальные фильтрующие засыпки, которые способны очистить и так чистую артезианскую воду от органических примесей. Да и контроль качества в каждой партии имеет значение.
Более того, производители не просто следят за чистотой воды, не допуская присутствия вредных компонентов, но и обогащают состав полезными веществами. Получается, что все члены семьи не только защищены от антибиотиков и гормонов, но и систематически получают полезные минеральные вещества.