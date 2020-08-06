Финансовая подушка безопасности, или мечта в два клика

Мир никогда не будет прежним — об этом все чаще приходится слышать после наступления пандемии новой коронавирусной инфекции. Впрочем, для очень многих сфер жизни негативная эпидемиологическая обстановка стала не только временем испытания на прочность, но и моментом для поиска и реализации прорывных идей и новых форматов работы. За примером ходить далеко не надо: новая реальность формируется уже сегодня на рынке недвижимости, который не только приспособился под существующую «ковидную парадигму», но и начал развиваться.

Изначально, когда COVID-19 достиг масштабов пандемии и экономика была поставлена на паузу, казалось, что рынок недвижимости просядет и люди отложат покупку и продажу своих квартир, что называется, на потом.

Однако этого, к счастью, не произошло. Свое слово в данном случае сказали и государство, и банковская сфера, и застройщики, и риэлторы.

Так, федеральное правительство, реагируя на вызовы пандемии, сразу же задействовало механизмы льготного кредитования для сохранения спроса и возможности гражданам приобрести жилье. Игроки рынка недвижимости в свою очередь активно включились в эту систему взаимодействия.

В конце июня министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев отмечал, что с момента запуска программы льготной ипотеки в регионе уже было оформлено порядка тысячи таких кредитов. В стадии оформления находилось еще около 2,5 тысячи кредитов на получение льготной ипотеки.

Об очевидном спросе на ипотечное кредитование говорят, например, в Алтайском отделении Сбербанка, которым по состоянию на середину июля было выдано в крае 970 льготных кредитов на общую сумму около 1,6 млрд рублей.

При этом в финансовой организации отмечают, что положительно на спросе по приобретению жилья в регионе сказываются не только программы льготного кредитования, но и новые функциональные возможности и сервисы.

Сделка в два клика

Сегодня, когда внимание к мерам личной безопасности повышено, финансовый сектор заинтересован оказывать клиентам услуги в максимально удобном и доступном формате, который предполагает сведение необходимости визитов в банки до минимума.

Кредитные организации переводят свое взаимодействие с клиентами на онлайн-рельсы. Наглядным примером можно назвать популярный сервис «ДомКлик».

Посредством подобного рода интерактивных площадок процесс покупки и продажи жилья почти полностью осуществляется онлайн, начиная от поиска объявлений купли-продажи недвижимости и заканчивая подачей документов на одобрение ипотеки.

«Пользователь просто у экрана монитора может выбрать понравившееся ему жилье в зависимости от своих финансовых возможностей, подать заявку на приобретение, подгрузить в режиме удаленного доступа необходимые документы и справки, дистанционно заказать оценку недвижимости и проверку на все риски, оформить предварительный договор купли-продажи. Очень удобно, что по желанию сторон участники сделки по купле-продаже могут подключить к наблюдению за процессом своих агентов и риэлторов. Связь с менеджерами банка осуществляется либо в специальном чате, либо по телефону. Все происходит удаленно, быстро и максимально понятно», — рассказывает барнаулец Александр Карпов, который воспользовался предлагаемым сервисом.

По сути, человеку, которому необходимо приобрести квартиру, вообще не нужно приходить в банк до того момента, как будет назначена сделка.

«Оповещение о времени и месте, где мне выдавался ипотечный кредит и проходила финальная часть сделки, также пришло в электронном формате. В итоге мы с продавцом квартиры пришли в назначенное время в офис банка, подписали договор купли-продажи и с помощью сервиса электронной регистрации отправили документы в Росреестр. Через считанные дни я стал полноправным владельцем собственной квартиры», — делится своими впечатлениями Александр.

Расстояние — не помеха

Цифровые сервисы, помогающие работать удаленно, решают вопрос при проведении сделки по недвижимости, даже если продавец и покупатель живут в разных концах нашей страны.

Как рассказывает риэлтор агентства недвижимости «Этажи» Татьяна Баишева, именно дистанционные возможности Сбербанка спасли сделки в период наиболее жестких коронавирусных ограничений.

«Я вела сделку по приобретению квартиры в Барнауле. Продавец сейчас живет в Адлере, а покупатель — здесь. И вряд ли бы получилось организовать продажу этого жилья, если бы не дистанционные услуги», — подчеркивает собеседница.

По словам Татьяны Баишевой, менеджеры банка помогли организовать проведение сделки, соблюдая все меры антиковидной безопасности. Продажу квартиры получилось провести в удаленном формате, продавец смогла оформить все необходимые документы, находясь в Адлере, а покупатель — в Барнауле.

«В итоге одной сбывшейся мечтой стало больше», — резюмирует представитель агентства недвижимости.

Партнерский подход

Индивидуальный подход, специальные предложения и продвинутые цифровые возможности, которые предлагают финансовые партнеры, высоко оценивают и алтайские застройщики.

Так, по словам руководителя отдела продаж строительной компании «ВИРА-Строй» Татьяны Железняковой, начиная с самого первого и наиболее тяжелого этапа введения антикоронавирусных ограничений между застройщиком и банком-кредитором не прекращалось плодо­творное взаимодействие.

«Уверенно можно говорить о том, что пандемия благодаря нашему партнерству не отразилась на деятельности. Широкая линейка электронных сервисов, возможность проведения удаленных сделок очень помогли в деле. Наши клиенты сразу начали активно использовать возможности выездных сделок с недвижимостью, включая выезд менеджеров банка буквально на дом», — отмечает представитель компании-застройщика.

Стабильная работа кредитного сектора в условиях пандемии позитивно сказалась и еще на одном важнейшем направлении сотрудничества финансовой организации с застройщиками — практике эскроу-счетов.

Напомним, что сейчас строительные компании работают по системе проектного финансирования, которая предполагает большое участие финансового сектора в деятельности строителей.

«Нашим партнером в работе по проектному финансированию является Сбербанк. В условиях пандемии коронавируса сотрудничество с организацией-кредитором только укрепилось. Все механизмы взаимодействия, возможности кредитования, поступления и контроля финансовых средств, предусмотренные практикой проектного финансирования, стали удобнее», — подчеркивает Татьяна Железнякова.

В том же ключе, говоря о практике проектного финансирования с одним из крупнейших банков страны, высказывается и финансовый директор ГК «Союз» Елена Греб.

«Наш опыт работы со Сбербанком по эскроу-счетам я оцениваю как положительный. Мы на сегодняшний день оформили два таких проекта. Один — в Новосибирске, второй — в Барнауле. В обоих случаях мы остались довольны. При этом, даже несмотря на то, что в Барнауле в рамках проектного финансирования нам пришлось изменить производственную программу, банк-­партнер пошел нам навстречу и изменил графики платежей в наших интересах», — отмечает топ-менеджер «Союза».

Таким образом, работа в условиях пандемии показала, что рынок недвижимости в целом сумел выдержать коронавирусный вызов и быстро отреагировал на стрессовые условия. Более того, стало еще более очевидным, что финансовый сектор, являющийся непосредственным партнером строительной отрасли, стал в этих условиях настоящей «подушкой безопасности» для застройщиков, а вся сфера недвижимости получила новый импульс для дальнейшего развития.

Антон Милютин,

управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк: