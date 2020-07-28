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Финансовые аспекты экспорта разберут предприниматели на образовательном семинаре в центре Мой бизнес
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Финансовые аспекты экспорта разберут предприниматели на образовательном семинаре в центре Мой бизнес

10.08.2020 г. с 9:00 до 18:00 в алтайском центре Мой бизнес состоится семинар для предпринимателей, планирующих вывод своих товаров и услуг на международные рынки.

Образовательный семинар в центре Мой бизнес.
Образовательный семинар в центре Мой бизнес.
Дмитрий Лямзин

В рамках образовательной программы Школа экспорта РЭЦ (Российский экспортный центр) предприниматели разберут:

  • Финансовые риски экспортной деятельности и методы их минимизации;
  • Шкала рисков экспортера в зависимости от используемого финансового инструмента;
  • Типовые условия экспортного кредитования и специфика банковской проверки экспортера и его контрагента;
  • Наиболее распространенные механизмы хеджирования при валютных операциях (форварды, фьючерсы и опционы);
  • Инструменты предэкспортного финансирования, доступные экспортерам.

Участие для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Алтайского края, полностью бесплатно. Регистрация открыта на портале мойбизнес22.рф и в мобильном приложении «Мой бизнес 22»

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