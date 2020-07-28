Финансовые аспекты экспорта разберут предприниматели на образовательном семинаре в центре Мой бизнес

В рамках образовательной программы Школа экспорта РЭЦ (Российский экспортный центр) предприниматели разберут:
- Финансовые риски экспортной деятельности и методы их минимизации;
- Шкала рисков экспортера в зависимости от используемого финансового инструмента;
- Типовые условия экспортного кредитования и специфика банковской проверки экспортера и его контрагента;
- Наиболее распространенные механизмы хеджирования при валютных операциях (форварды, фьючерсы и опционы);
- Инструменты предэкспортного финансирования, доступные экспортерам.
Участие для субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Алтайского края, полностью бесплатно. Регистрация открыта на портале мойбизнес22.рф и в мобильном приложении «Мой бизнес 22»
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