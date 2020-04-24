Финская компания предлагает барнаульцам построить дом за 7 месяцев

Весь процесс строительства экологичного дома займет всего семь месяцев. Но будет проходить четко, грамотно, экономично и современно — как это умеют делать только финны.

Дома возводятся из финского клееного бруса из сосны и ели, не дает усадки и гладкий как шелк. Окна производятся из дерева по технологии «согревающие зимой и охлаждающие летом». Двери — из массива.

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Кроме того, финские специалисты готовы предоставить пожизненную техническую поддержку построенного дома.