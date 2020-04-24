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Финская компания предлагает барнаульцам построить дом за 7 месяцев

Финская компания Lumi Polar предлагает жителям Барнаула и Алтайского края услугу строительства прекрасных, высокотехнологичных домов из натурального дерева.

Высокотехнологичный дом из натурального дерева.
Высокотехнологичный дом из натурального дерева.
Финская компания Lumi Polar

Весь процесс строительства экологичного дома займет всего семь месяцев. Но будет проходить четко, грамотно, экономично и современно — как это умеют делать только финны.

Дома возводятся из финского клееного бруса из сосны и ели, не дает усадки и гладкий как шелк. Окна производятся из дерева по технологии «согревающие зимой и охлаждающие летом». Двери — из массива.

Более подробно все проекты можно посмотреть на сайте https://lumipolar.ru

Кроме того, финские специалисты готовы предоставить пожизненную техническую поддержку построенного дома.

Телефон компании Lumi Polar в Барнауле: 8−913−267−2425.

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