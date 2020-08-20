Финские пуховики Dixi Coat: новая коллекция. Фото предоставлено Пуховик&Куртка.

Известный финский бренд Dixi Coat представил новую коллекцию верхней одежды — более 50 уникальных моделей курток и пальто, каждая из которых доступна в нескольких цветовых решениях. За высокие теплоизоляционные свойства в этом году отвечают натуральный пух арктического гуся, Solarball (Корея), Zero Down (Италия) и всем известный Isosoft (Бельгия). Помимо фасона и кроя изменениям подверглись оттенки базовых для бренда цветов, также были добавлены новые принты.

Модели на осень и еврозиму

Финские пуховики Dixi Coat: новая коллекция. Фото предоставлено Пуховик&Куртка.

В демисезонных моделях (ориентированных на осень и еврозиму) используется утеплитель Isosoft с плотностью 80−180 г/м2 — это очень тонкий, но теплый материал, разработанный бельгийской компанией Libeltex. Отличается простотой в уходе и легкостью, а также способностью «дышать». В коллекции представлены как базовые классические модели с пушистой оторочкой и пуговицами, так и более нестандартные модели с яркими принтами, двубортные укороченные пальто и двухсторонние куртки.

Финские пуховики Dixi Coat: новая коллекция. Фото предоставлено Пуховик&Куртка.

Категория, заслуженно завоевавшая популярность — куртки длиной 80−90 см. Легкость и комфорт, сочетающиеся с практичной длиной и кроем. В новой коллекции представлены как осенние модели данного типа, так и утепленные, ориентированные на еврозиму. Изменениям подверглись базовые для бренда цвета — привычные пудровый, молочный, темно-синий и темно-зеленый теперь доступны в новых оттенках.

Пуховики на зиму

Финские пуховики Dixi Coat: новая коллекция. Фото предоставлено Пуховик&Куртка.

В моделях, ориентированных на зимний период, используется гусиный пух, Solarball или Zero Down. Гусиный пух — натуральный утеплитель, отличающийся высокими теплоизоляционными свойствами. В качестве альтернативы для данного утеплителя Dixi Coat предлагает современный искусственный утеплитель Solarball от корейского производителя Ventex. Его главная особенность — способность нагреваться на 5−7 градусов под воздействием инфракрасных лучей за несколько минут. Помимо этого, немаловажным плюсом является простота в уходе, пуховики с данным утеплителем можно стирать в машине. Поэтому на зимний период можно рассматривать в том числе белые и молочные цвета.

Финские пуховики Dixi Coat: новая коллекция. Фото предоставлено Пуховик&Куртка.

Zero Down — утеплитель от итальянской фабрики, который за счет необычной сотовой структуры остается очень тонким, при этом сохраняет тепло на уровне, сравнимом с натуральными пуховиками.