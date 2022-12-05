5 декабря
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Потребитель

Фиш энд фреш. Барнаульский магазин «Крида» предлагает лучшие морепродукты к новогоднему столу

Здоровый рацион невозможно представить без морепродуктов. Именно в них содержатся полезные жиры, которых современному человеку так не хватает. Купить свежих семгу, лосося, креветок для новогоднего стола (и не только их) можно в магазине «Крида».

Открытие фреш-маркета «Крида».
Открытие фреш-маркета «Крида».
Фото: Дмитрий Лямзин.

Чтобы удовлетворить потребность организма в омега-3 и насыщенных жирных кислотах, совсем не обязательно принимать рыбий жир, который многие до сих пор вспоминают, как главный кошмар детства.

Достаточно есть рыбу два раза в неделю. Разнообразие обеспечено: от семги и лосося до пангасиуса и путассу. Также стоит обратить внимание на другие, не менее полезные морепродукты: креветки ваннамей, лагустины, кальмары, гребешки мидии. И даже осьминог и водоросли чука — для гурманов.

Закупать все эти вкусности стоит в профильных магазинах. Поскольку в сетевые торговые точки поступает рыба, выращенная искусственным образом. Это сказывается на ее свойствах. Например, в такой рыбе содержание фосфора, магния и железа в разы ниже.

В фреш-маркете «Крида» все совсем иначе, поэтому в качестве сомневаться не приходится. Продукты, представленные там, добывают на Дальнем Востоке и в Европе.

— Рыбу ловим при помощи трала. Затем она поступает в обработку и заморозку на этом же судне. Далее наши машины бережно везут ее через всю Россию на оптовую базу, а оттуда она уже попадает на прилавок нашего магазина. Мы контролируем качество рыбы, условия хранения и транспортировки на каждом этапе, — рассказали представители магазина.

В магазине «Крида» найдется замороженная и охлажденная рыба, котлеты, фарш и копчености из морепродуктов. Не потеряться в огромном ассортименте помогут консультанты — профессионалы с многолетним опытом работы в рыбной отрасли.

Более того, «Крида» обеспечит и вкусный рецепт блюда из морепродуктов. Их можно найти в аккаунте магазина в соцсетях. Приготовить рыбный шедевр сможет каждый.

1
Лосось с хрустящей корочкой из пармезана
Лосось с хрустящей корочкой из пармезана.
Лосось с хрустящей корочкой из пармезана.
ССО

Требуется на 6 порций:

  • 6 кусков филе лосося по 150 г каждый,
  • ½ стакана тёртого пармезана,
  • 3 зубчика чеснока, маленький пучок петрушки.

Как приготовить.

Разогрейте духовку до 200 °C. Застелите противень пергаментом. Очистите и мелко порубите чеснок. Нарежьте листья петрушки. Смешайте тёртый пармезан, петрушку и чеснок. Положите рыбу кожей вниз напротивень. Накройте листом пергамента и поставьте в духовку на 7 минут. Достаньте противень из духовки, удалите верхний пергамент. Посыпьте рыбу смесью из сыра и зелени и верните противень в духовку, ещё на 7минут. Сыр должен расплавиться и стать золотистым. Выньте рыбу из духовки, оставьте на 5 минут и подавайте к столу.

2
Шашлык из креветок с авокадо
Шашлык из креветок.
Шашлык из креветок.
ССО

Требуется на 4 персона:

  • 250 г креветок,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 6 ст. л. оливкового масла,
  • 2 авокадо,
  • сок 1 лимона,
  • 2 помидора,
  • 1 луковица,
  • молотый красный перец,
  • соль и молотый чёрный перец по вкусу.

Как приготовить

Креветки тщательно промойте, очистите и обсушите. Чеснок очистите и пропустите через чесночный пресс. Разделите массу пополам. К первой части добавьте 4 ст. л. оливкового масла, перемешайте. Этой смесью залейте креветки и оставьте мариноваться на 20−30 мин. Помидоры опустите на 30 в кипящую воду, снимите кожицу. Мякоть тщательно разомните вилкой. Лук очистите, мелко нарежьте и смешайте с оставшейся чесночной массой и молотым красным перцем. Авокадо разрежьте вдоль пополам и осторожно выньте мякоть. Измельчите её блендером до состояния пюре. Добавьте лимонный сок, чтобы оно не потемнело, и перемешайте с чесночнолуковой смесью. Слегка приправьте соус солью и молотым чёрным перцем. Насадите креветки на деревянные шампуры. Разогрейте в сковороде 2 ст. л. оливкового масла и обжарьте креветки 2−3 мин. Подавайте шашлыки холодными с соусом из авокадо.

Фреш-маркет «Крида» (ООО «Крида»)

Адрес: Барнаул, Победная, 203а (рядом с ТРЦ Galaxy)

Режим работы: ежедневно 9:00−20:00

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