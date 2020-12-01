Фитнес будущего доступен уже сегодня!

В студии «Экспресс фит» тренировки проходят на немецком профессиональном оборудовании Loncego в специальном ЭМС-костюме (ЭМС — электромиостимуляция), что позволяет существенно сократить общее время занятия — до 25 минут, включая лимфодренажный массаж.

ЭМС-тренировка строится индивидуально под руководством персонального тренера и с учетом состояния организма, возможностей и пожеланий клиента.

Персональный тренер и профессиональное оборудование в короткие сроки помогут:

избавиться от излишков жира и воды,

укрепить мышечный каркас , увеличить объем мышц , взрывную силу и выносливость;

увеличить объем мышц взрывную силу и выносливость; улучшить качество кожи , избавиться от целлюлита , получить эффект комплексного омоложения и оздоровления;

избавиться от целлюлита получить эффект комплексного омоложения и оздоровления; восстановить фигуру после родов.

«Экспресс фит»

Так же в Spa-зоне студии можно расслабиться в кедровой фитобочке с травами, пантовым экстрактом, получить удовольствие от шоколадного либо водорослевого обертывания. А те, кто не забывают ухаживать не только за телом, но и за лицом, могут пройти курс косметического массажа (релакс/скульптурно-пластический/жаке) и закрепить его альгинатной моделирующей маской.