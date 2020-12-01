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Фитнес будущего доступен уже сегодня!

В студии «Экспресс фит» тренировки проходят на немецком профессиональном оборудовании Loncego в специальном ЭМС-костюме (ЭМС — электромиостимуляция), что позволяет существенно сократить общее время занятия — до 25 минут, включая лимфодренажный массаж.

Фото «Экспресс фит»

ЭМС-тренировка строится индивидуально под руководством персонального тренера и с учетом состояния организма, возможностей и пожеланий клиента.

Персональный тренер и профессиональное оборудование в короткие сроки помогут:

  • избавиться от излишков жира и воды,
  • укрепить мышечный каркас, увеличить объем мышц, взрывную силу и выносливость;
  • улучшить качество кожи, избавиться от целлюлита, получить эффект комплексного омоложения и оздоровления;
  • восстановить фигуру после родов.
«Экспресс фит»

Так же в Spa-зоне студии можно расслабиться в кедровой фитобочке с травами, пантовым экстрактом, получить удовольствие от шоколадного либо водорослевого обертывания. А те, кто не забывают ухаживать не только за телом, но и за лицом, могут пройти курс косметического массажа (релакс/скульптурно-пластический/жаке) и закрепить его альгинатной моделирующей маской.

Ждем вас в студии «Экспресс фит» (EXPRESS FIT)

Адрес: г. Барнаул, ул. Взлетная, 13.
Телефон: +7 (3852) 60-28-48
Официальный сайт EXPRESS FIT
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