Фитнес будущего доступен уже сегодня!

ЭМС-тренировка строится индивидуально под руководством персонального тренера и с учетом состояния организма, возможностей и пожеланий клиента.
Персональный тренер и профессиональное оборудование в короткие сроки помогут:
- избавиться от излишков жира и воды,
- укрепить мышечный каркас, увеличить объем мышц, взрывную силу и выносливость;
- улучшить качество кожи, избавиться от целлюлита, получить эффект комплексного омоложения и оздоровления;
- восстановить фигуру после родов.
Так же в Spa-зоне студии можно расслабиться в кедровой фитобочке с травами, пантовым экстрактом, получить удовольствие от шоколадного либо водорослевого обертывания. А те, кто не забывают ухаживать не только за телом, но и за лицом, могут пройти курс косметического массажа (релакс/скульптурно-пластический/жаке) и закрепить его альгинатной моделирующей маской.
Адрес: г. Барнаул, ул. Взлетная, 13.
Телефон: +7 (3852) 60-28-48
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