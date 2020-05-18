FOGEL делает покупателям выгодное предложение

Весь май экологичные оконные системы компании FOGEL можно приобрести по выгодной цене. Рассказываем, почему именно на них стоит обратить внимание.

Элегантность и экологичность

Экологичные оконные системы компании FOGEL изготавливают по особой технологии. Специалисты заменяют стабилизаторы на основе свинца соединениями из кальция и цинка, которые абсолютно безвредны как для человека, так и для окружающей среды.

Компания ориентируется на опыт лучших европейских производителей, учитывает все требования по теплоизоляции, которые усилены специально для российского климата, и в частности для Сибири.

ООО «Фогель»

Одно из преимуществ установки системы FogelTerm — энергосбережение. Благодаря многокамерному профилю окна сохраняют тепло в холодное время, отдают прохладу в жару, устойчивы к непогоде.

Элегантный внешний вид оконной системы FogelTerm и различные цветовые решения не оставят равнодушными даже самых искушенных покупателей.

Шуму и холоду — нет

ООО «Фогель»

Еще один аргумент в пользу покупки экологичных окон компании — высокое качество. Уникальная модель профильной системы FogelTec подходит как для жилых домов, так и для офисов, складских помещений.

Тепло- и звукоизоляционные свойства в этой модели максимально улучшены. Окна не требуют значительных расходов и усилий при уходе за ними.

Сочное предложение

С 1 по 31 мая компания FOGEL проводит специальную акцию на оконные системы (в том числе цветные) FogelTerm и FogelTec.

ООО «Фогель»

При покупке предоставляется скидка 25% при условии наличного расчета, 22% - безналичного. Обязательное условие — монтаж специалистами компании.

О компании

Компания FOGEL предоставляет полный комплекс услуг по производству и монтажу пластиковых окон уже более 20 лет. Все материалы, которые используются в производстве, комплектующие и готовые изделия качественные и безопасные.

FOGEL сотрудничает только с проверенными и надежными поставщиками с мировым именем.

г. Барнаул ул. Гоголя 63

г. Новоалтайск ул. Октябрьская 5

Телефон 392−192

88007074969

Сайт fogel.pro

Инстаграм @fogel.pro