Фонд развития промышленности профинансирует проект алтайского предприятия

После реализации инвестиционного проекта и запуска линии по производству газоплотных панелей, которые в настоящее время компания закупает у сторонних производителей, ожидается снижение себестоимости изготовления продукции на 18%, сокращение объема незавершенного производства на 37%, снижение уровня брака и доработок по изделию, сокращение времени протекания процесса в 3 раза. В целом предполагается, что привлечение займа будет способствовать росту производительности труда на предприятии более чем на 30%.

Общий бюджет проекта составляет 217 млн рублей, из которых 97 млн рублей будут предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Алексей Ерохин,

заместитель министра экономического развития Алтайского края:

— ООО «ПО «МЭС» — одно из первых промышленных предприятий региона включившееся в реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Котлы производства ООО «ПО «МЭС» используются большинством генерирующих компаний России. Кроме того, предприятие работает с рядом крупных промышленных холдингов, в том числе, например, с компаниями, входящими в структуру Росатома. Также предприятие занимается строительством и комплексным обслуживанием теплоэлектростанций, где установлены паровые и водогрейные котлы.

Узнать больше о национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» и подать заявку на участие можно на портале производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66−96−73, 35−48−20 или электронной почте: innov@alregn.ru.

Справка

Займы Фонда развития промышленности (Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд технологического развития») по программе «Повышение производительности труда» предоставляются в размере от 50 до 300 млн рублей под 1% годовых участникам национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», имеющим сертификат АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» о наличии у предприятия ключевых элементов производственной системы и достаточном уровне использования внутренних ресурсов повышения производительности, или наладившим у себя производственный поток-образец и подтвердившим этот факт в федеральном или региональном центре компетенций.

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Источник: ackr22.ru