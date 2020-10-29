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Ford Transit за 1590 рублей в день в «Европлане»

Автолизинговая компания «Европлан» предлагает Ford Transit за 1 590 рублей в день по программе «Доступная аренда».

Ford Transit за 1 590 рублей в день по программе «Доступная аренда».
Ford Transit за 1 590 рублей в день по программе «Доступная аренда».
АО «ЛК «Европлан»

Стоимость автомобиля ниже, чем при оформлении в каршеринг или по обычной программе аренды:

  • «Доступная аренда» в «Европлане»: 1590 руб. в день
  • Обычная аренда: 2800 руб. в день
  • Кашеринг: 3080 руб. в день

В платежи в «Европлане» уже включена регистрация авто в ГИБДД, автопомощь на дороге, техобслуживание (ТО, плановые замены по износу, внеплановые замены), шинный сервис, телематическая система мониторинга и контроля параметров транспорта для оптимизации управления автопарком. Автомобиль будет обслуживаться у официальных дилеров.

Страхование автомобиля идет без франшизы и штрафов. В случае ДТП ущерб будет возмещать «Европлан». Автомобиль можно эксплуатировать по всей России и не только – доступны поездки за рубеж. Клиенту разрешается забрендировать автомобиль своей символикой.

Условия действительны на 29.10.2020 г. и могут быть изменены. Предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. АО «ЛК «Европлан», ОГРН 1177746637584. ЕВРОПЛАН®

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