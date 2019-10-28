«Формула М2» напоминает: у вас остался последний шанс выиграть автомобиль. Подробности

Магазин строительных товаров «Формула М2» сообщает о том, что акция, в которой разыгрывается автомобиль LADA 4X4, подходит к концу. Однако у покупателей еще есть возможность побороться за легендарный автомобиль, на котором штурмовали Северный полюс и Эверест, который участвовал в ралли Париж-Дакар, осваивал Антарктиду и поднимался на перевал Дятлова.

Стать участником акции просто. До 30 октября до 00:00 (включительно) совершите покупку на сумму от 2 000 рублей в розничных магазинах «Формула М2»:

г. Барнаул , пр. Космонавтов , 6 г , Павловский тр-т , 49/3

пр. Космонавтов 6 г Павловский тр-т 49/3 г. Новосибирск , Бердское шоссе , 20 , Красина , 69

Бердское шоссе 20 Красина 69 г. Бийск , ул. Революции , 92 , Социалистический , 113

ул. Революции 92 Социалистический 113 п. Шипуново , пр. Комсомольский , 123а.

За каждые потраченные 2 000 рублей вам выдается 1 купон. При покупке товаров в интернет-магазине formulam2.ru за каждые 2000 рублей выдается 2 купона. Также за любой товар ТМ Bergauf, «Тиккурила» в чеке, покупателю положен один дополнительный купон.

Затем необходимо заполнить купон, опустить отрывную часть в специальный контейнер и зарегистрировать его на сайте. Количество купонов, полученных одним участником, не ограниченно!

Подведения итогов акции «Розыгрыш автомобиля» состоится в субботу, 2 ноября, с 13:00 до 15:00 по адресу г. Барнаул, Павловский тр, 49/3 (парковка гипермаркета «Формула М2»).

Только в субботу, вы сможете посетить аллею низких цен! Ищите в магазине аллею с красными ценниками!

Смотрите онлайн трансляцию розыгрыша в нашем аккаунте в Instagram @formula_m2

Остались последние дни до розыгрыша автомобиля. Успевайте поучаствовать!

Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Вектор». Юридический адрес: 656058 г. Барнаул ул. Шумакова д.60В кв. 95. ОГРН: 1182225008371. Подробная информация об организаторе и правилах проведения акции: formulam2.ru