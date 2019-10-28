«Формула М2» напоминает: у вас остался последний шанс выиграть автомобиль. Подробности

Стать участником акции просто. До 30 октября до 00:00 (включительно) совершите покупку на сумму от 2 000 рублей в розничных магазинах «Формула М2»:
- г. Барнаул, пр. Космонавтов, 6 г, Павловский тр-т, 49/3
- г. Новосибирск, Бердское шоссе, 20, Красина, 69
- г. Бийск, ул. Революции, 92, Социалистический, 113
- п. Шипуново, пр. Комсомольский, 123а.
За каждые потраченные 2 000 рублей вам выдается 1 купон. При покупке товаров в интернет-магазине formulam2.ru за каждые 2000 рублей выдается 2 купона. Также за любой товар ТМ Bergauf, «Тиккурила» в чеке, покупателю положен один дополнительный купон.
Затем необходимо заполнить купон, опустить отрывную часть в специальный контейнер и зарегистрировать его на сайте. Количество купонов, полученных одним участником, не ограниченно!
Подведения итогов акции «Розыгрыш автомобиля» состоится в субботу, 2 ноября, с 13:00 до 15:00 по адресу г. Барнаул, Павловский тр, 49/3 (парковка гипермаркета «Формула М2»).
Только в субботу, вы сможете посетить аллею низких цен! Ищите в магазине аллею с красными ценниками!
Смотрите онлайн трансляцию розыгрыша в нашем аккаунте в Instagram @formula_m2
Остались последние дни до розыгрыша автомобиля. Успевайте поучаствовать!
Организатор акции: Общество с ограниченной ответственностью «Вектор». Юридический адрес: 656058 г. Барнаул ул. Шумакова д.60В кв. 95. ОГРН: 1182225008371. Подробная информация об организаторе и правилах проведения акции: formulam2.ru