Формула мебели: «Мы знаем о ваших желаниях»

Корпусная мебель — это не модная одежда, но она должна быть также красива и современна. Перед тем, как её заказать, необходимо обдумать каждую мелочь: фактуру, цвет, размер, дизайн.

Компания «Формула мебели» готова осуществить ваши желания и изготовить мебель вашей мечты.

Формула мебели. Дарья Морковь. Формула мебели. Дарья Морковь. Формула мебели. Дарья Морковь. Формула мебели. Дарья Морковь.

Эксперты компании дали несколько рекомендаций для тех, кто планирует обновить мебель дома или в офисе.

Оксана Раченкова,

дизайнер «Формулы мебели»:

Оксана Раченкова. Дмитрий Лямзин. Всем нам важно, чтобы время, проведенное дома, было наполнено уютом, а мы были окружены красивыми и гармоничными вещами. Отчасти поэтому который год популярность держат скандинавский стиль и лофт. Их главные черты — лаконичность, сдержанность. В общем, то, что принято называть хорошим вкусом. Эффектно и практично в таком интерьере смотрится столешница из искусственного камня. Тем более что стол — это главный предмет мебели на кухне. Каменная столешница может быть любой конфигурации, без стыков и принимать любую форму в зависимости от интерьера.

Расставляем по местам

Как бы мы ни любили свободное пространство, в котором легко дышится, волей-неволей нам приходится меблировать зоны своего обитания. Но даже в этом вопросе можно найти компромисс — обставить жилое пространство мебелью, выполненной по индивидуальному заказу. В таком помещении всё будет продумано, а эргономичность будет идти рука об руку со стилем. Специалисты помогут спланировать пространство и расставить все предметы мебели по своим оптимальным местам, максимально функционально и практично с учетом всех особенностей и пожеланий. «Формула мебели» занимается производством мебели для дома и общественных пространств на заказ по индивидуальным проектам. Почему именно индивидуальным? В современных планировках домов и квартир существуют архитектурные особенности, которые требуют нестандартных решений. В «Формуле мебели» уверены: использовать каждый метр можно и нужно с пользой для его жителей.

Марина Боровкова,

дизайнер «Формулы мебели»:

Марина Боровкова. Дмитрий Лямзин. На работе современный человек проводит больше времени, чем дома. И здесь крайне важно, чтобы сотруднику было комфортно, а обстановка способствовала решению производственных задач. Одним из направлений деятельности «Формулы мебели» является производство мебели для офиса на заказ. Наши специалисты создают интерьеры, которые помогают сотрудникам не отвлекаться на бытовые мелочи. Будь то кабинет руководителя, комната для переговоров или место сотрудника — каждое помещение должно быть удобным и функциональным. Забота о персонале проявляется в том числе в условиях его работы.