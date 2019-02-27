«Форштадтская пивоварня» подарила автомобиль и исполнила мечты своих покупателей!

23 февраля в краевой столице феерично завершилась акция «Барнаульский ураган подарков» от «Форштадтской пивоварни». Пять месяцев «Форштадтская пивоварня» дарила своим покупателям ценные призы, главным из которых стал автомобиль Lada Granta. Скажем честно, восторгу победителя не было предела.

Свою беспрецедентную акцию «Барнаульский ураган подарков» «Форштадтская пивоварня» начала еще в сентябре прошлого года.



Бытовая техника, путевки в Горный Алтай, новенькие iPhone8 — все это можно было получить, купив безалкогольное пиво от «Форштадтской пивоварни». И с каждым месяцем желающих испытать свою удачу становилось все больше.

Только за прошлый год участниками розыгрыша стали больше 3500 человек, многим из которых улыбнулась удача. Все они имели возможность поучаствовать в финальном розыгрыше, главным призом в котором стал автомобиль.

Путем слепого жребия новенькая Lada Granta досталась барнаульцу Алексею Константинову. Счастливчик не мог сдерживать эмоции:

Это было самое сумасшедшее 23 февраля! Спасибо @forshtadt.beer, вы подарили кучу эмоций на всю жизнь! Такого мы уж точно не ожидали, но мы стремились, и вот что из этого вышло. Желаю вам дальнейщего развития, продолжать баловать своих покупателей подарками. Вы лучшие!

Наталья Петрова,

руководитель отдела маркетинга «Форштадтской пивоварни»:

2019 год будет для предприятия юбилейным. «Форштадтской пивоварни» исполняется 15 лет. Наше производство находится на Алтае, именно здесь команда высококлассных специалистов прорабатывает уникальные рецептуры, создает новые продукты и бренды. Наша безалкогольная продукция представлена более чем в 18 регионах, а непосредственно представительства находятся в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Томске, Красноярске, Новокузнецке, Кемерово и Бийске.

На предприятии заверяют: «ураган подарков» на этом не заканчивается. В свой юбилейный год «Форштадтская пивоварня» продолжит радовать своих покупателей и исполнять их мечты.

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