«Форштадтская пивоварня» подарила автомобиль и исполнила мечты своих покупателей!

Свою беспрецедентную акцию «Барнаульский ураган подарков» «Форштадтская пивоварня» начала еще в сентябре прошлого года.
Бытовая техника, путевки в Горный Алтай, новенькие iPhone8 — все это можно было получить, купив безалкогольное пиво от «Форштадтской пивоварни». И с каждым месяцем желающих испытать свою удачу становилось все больше.
Только за прошлый год участниками розыгрыша стали больше 3500 человек, многим из которых улыбнулась удача. Все они имели возможность поучаствовать в финальном розыгрыше, главным призом в котором стал автомобиль.
Путем слепого жребия новенькая Lada Granta досталась барнаульцу Алексею Константинову. Счастливчик не мог сдерживать эмоции:
Это было самое сумасшедшее 23 февраля! Спасибо @forshtadt.beer, вы подарили кучу эмоций на всю жизнь! Такого мы уж точно не ожидали, но мы стремились, и вот что из этого вышло. Желаю вам дальнейщего развития, продолжать баловать своих покупателей подарками. Вы лучшие!
Наталья Петрова,
руководитель отдела маркетинга «Форштадтской пивоварни»:
2019 год будет для предприятия юбилейным. «Форштадтской пивоварни» исполняется 15 лет. Наше производство находится на Алтае, именно здесь команда высококлассных специалистов прорабатывает уникальные рецептуры, создает новые продукты и бренды. Наша безалкогольная продукция представлена более чем в 18 регионах, а непосредственно представительства находятся в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Томске, Красноярске, Новокузнецке, Кемерово и Бийске.
На предприятии заверяют: «ураган подарков» на этом не заканчивается. В свой юбилейный год «Форштадтская пивоварня» продолжит радовать своих покупателей и исполнять их мечты.
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