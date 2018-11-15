«Форштадтская пивоварня» вручила ценные призы своим покупателям.

Его участниками стали почти 200 человек. Среди них были разыграны телевизоры, бытовая техника, сертификаты на проживание в Парк-отеле «Ая», наборы фирменной атрибутики от «Форштадтской пивоварни».
Стать его участником легко: необходимо приобрести три литра безалкогольных напитков и получить специальный купон. Срок проведения акции с 8.08.2018 по 23.03.2019.
Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте розыгрышавтомобиля.рф и в магазинах-барах СИВЕЕRЯК Altay по следующим адресам:
- ул. Балтийская, 2;
- пр. Красноармейский, 59-а;
- пр. Комсомольский, 40;
- пр. Космонавтов, 36-д, корп. А.