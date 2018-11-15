Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 ноября -7°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель
497

«Форштадтская пивоварня» вручила ценные призы своим покупателям

10 ноября в ресторане «Кинза и мята» в ТРЦ «Пионер» прошел второй промежуточный розыгрыш призов от «Форштадтской пивоварни».

«Форштадтская пивоварня» вручила ценные призы своим покупателям.
«Форштадтская пивоварня» вручила ценные призы своим покупателям.
Вештемов И.П. (предоставлено ООО "Форштадт")

Его участниками стали почти 200 человек. Среди них были разыграны телевизоры, бытовая техника, сертификаты на проживание в Парк-отеле «Ая», наборы фирменной атрибутики от «Форштадтской пивоварни».

Следующий розыгрыш состоится 8 декабря 2018 года.

Стать его участником легко: необходимо приобрести три литра безалкогольных напитков и получить специальный купон. Срок проведения акции с 8.08.2018 по 23.03.2019.

Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте розыгрышавтомобиля.рф и в магазинах-барах СИВЕЕRЯК Altay по следующим адресам:

  • ул. Балтийская, 2;
  • пр. Красноармейский, 59-а;
  • пр. Комсомольский, 40;
  • пр. Космонавтов, 36-д, корп. А.
  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость