Фотообои для кухни: виды, плюсы и минусы, правила ухода

Чтобы кухня выглядела изысканной, можно наклеить фотообои. Сегодня такие обои пользуются популярностью. Их можно применять в любом интерьере. Благодаря данному материалу кухня станет уютнее.

Преимущества и недостатки данного материала

Основное назначение фотообоев — придание помещению более изысканного вида. Кроме этого, у фотообоев имеются следующие достоинства:

Кухня будет иметь особый и уникальный дизайн.

Фотообои скроют дефекты и небольшие изъяны стен.

Данный материал легко приклеить , с этим может справиться даже начинающий.

с этим может справиться даже начинающий. Помещение станет просторнее и приобретет особую глубину.

На солнце эти обои не выгорают.

Экологически чистый материал без вредных примесей.

Полотно фотообоев стоит недорого.

Помимо преимуществ, у фотообоев есть минусы. Однако они не особо значительны: нельзя применять для кухни в рабочей области, также рисунок может надоесть. В последнем случае выход прост — переклеить новыми!

Если размеры кухни маленькие, нельзя злоупотреблять рисунками. В особенности это касается темных оттенков. Если на кухне стоит много мебели, то предпочтение стоит отдавать панорамным рисункам небольшой высоты.

Разновидности фотообоев

Фотообои различаются материалом, на который располагается рисунок. Фотообои для кухни от Инетрнет-магазина Fotooboi.biz предлагаются в самых различных видах. Обои могут быть:

Бумажные — экономичный вариант. Они наиболее экологически чистые. Протирать разрешается исключительно мягкой сухой тряпкой.

Виниловые — долговечны и прочны. Для ухода можно применять пылесос и влажные салфетки. Если в инструкции разрешено , то их можно мыть раствором мыла.

то их можно мыть раствором мыла. Флизелиновые — самые дорогие обои. Легко наклеить , а также они скроют существенные недостатки стен. Флизелиновые обои можно протирать влажной тряпкой.

а также они скроют существенные недостатки стен. Флизелиновые обои можно протирать влажной тряпкой. Самоклеющиеся — можно клеить только на ровную поверхность. Требуются определенные знания наклеивания. Пятна с данного материала можно счистить с помощью моющих средств , используя ветошь и щетку. Эти обои имеют антивандальную защиту , что делает материал наиболее устойчивым к внешним воздействиям.

используя ветошь и щетку. Эти обои имеют антивандальную защиту что делает материал наиболее устойчивым к внешним воздействиям. Текстильные — смотрятся очень богато. Специальная краска защитит от солнца и прочих внешних факторов.

Заказать любые понравившиеся фотообои можно на сайте https://fotooboi.biz/. Для кухни необходимо выбирать те, которые отвечают следующим качествам: устойчивы к жирным брызгам и влажности и к грибку. В этом случае фотообои прослужат длительное время и будут радовать своим внешним видом.

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