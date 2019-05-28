Готовим французский соус: простые рецепты домашнего майонеза из куриных и перепелиных яиц

28 мая один из главных соусов россиян — майонез — празднует день рождения. Несмотря на то, что это изобретение делят французы и испанцы, вокруг него витает не одна тайна. О том, как он появился и как приготовить домашний майонез, расскажет altapress.ru.

Когда появился майонез

В изобретении майонеза замешаны французы и испанцы. Хотя точное происхождение соуса не установлено, существует как минимум три версии, пишут «Аргументы и Факты».

Спасение от голода

В ходе Семилетней войны (1756−1763 годы) французы захватили остров Менорка, который располагался в средиземном море и принадлежал Испании. Следом туда высадились англичане и осадили столицу острова — Маон. Французы во главе с герцогом де Ришелье голодали. В пищу оставалось только оливковое масло и яйца. Приходилось питаться омлетами и яичницей. В попытке хоть как-то разнообразить рацион французский повар растер масло с желтками яиц и добавил сахар и соль. Получившийся соус назвали «маонским», что по-французски звучало как «mayonnaise».

Испанские корни

По второй версии, в том же испанском городке Маон, но уже в 1782 году, французский герцог Луи де Крильон служил испанцам. Он отвоевал город Маон, который захватили англичане еще в Семилетнюю войну. В честь этой победы устроили большой пир. Именно там был представлен холодный соус. Он был приготовлен из оливкового масла и яиц — тех продуктов, которыми славилась Менорка.

Оливковое масло. CC0

Родом из древности

Существует еще одна версия — французы лишь придумали название уже давно существовавшему соусу. О древнем рецепте, остром испанском соусе али-оли, который готовили на основе чеснока, яиц и масла, писал еще древнеримский поэт Вергилий. Соус продолжает существовать под названием айоли, а французы просто дали ему другое название, которое стало всемирно известным.

Как приготовить майонез дома

Провансаль домашний

Для приготовления этого соуса вам понадобятся 2 желтка, 1 стакан оливкового масла, ½ столовой ложки сахара, 1/3 чайной ложки соли, 1 чайная ложка русской горчицы, 2 чайной ложки лимонного сока.

Желтки. CC0

Взбейте желтки с сахаром, солью и горчицей до однородности. После этого продолжайте взбивать смесь, параллельно тонкой струей влейте растительное масло. Когда масса станет густой и однородной, добавьте лимонный сок, еще раз хорошенько перемешайте. Соус готов.

Майонез на перепелиных яйцах

Перепелиные яйца. CC0

Для приготовления вам понадобятся 5 перепелиных яиц, 1 стакан растительного масла, 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка острой горчицы, черный молотый перец, соль.

Смешайте яйца, горчицу, сахар, перец и соль. Получившуюся массу взбейте миксером до однородности. Затем тонкой струей влейте масло. Еще раз взбейте до однородной густой массы. Соус готов к употреблению.