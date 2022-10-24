4G билайн в Алтайском крае стал до 1,5 раз быстрее

Примененное техническое решение называется рефармиг, в процессе которого расширяется используемый частотный диапазон в сети 4G LTE. Для наглядности рефарминг можно сравнить с увеличением проезжей части — вместо двухполосной дороги построили скоростное трехполосное шоссе. Такое решение особенно актуально и показывает наиболее высокие результаты в тех населенных пунктах, где плотная застройка вышками связи и большое число абонентов. Например, для Алтайского края — это Барнаул, Бийск, Заринск, Рубцовск при этом рефарминг был реализован на всей сети в крае.

Схема Фото: ПАО «ВымпелКом»

Особенность текущего рефарминга заключается в том, что для успешного решения задачи была использована частота 2100 МГц, которая обычно используется для связи поколения 3G. билайн перенаправил данную частоту в пользу 4G LTE, что незамедлительно позитивно отразилось на показателях и на реальном клиентском опыте: даже сравнительно объемный контент, например, видео, музыка в интернете теперь грузятся быстрее, что делает времяпрепровождение в сети более комфортным. При этом 3G технология так же осталась и предоставляется в 900 диапазоне, поделив ресурс с GSM.

— Это уже далеко не первый наш рефарминг на территории Алтайского края. И каждый раз данное техническое решение показывает отличные результаты, помогая улучшить сервисы для клиентов. В этот раз наша задача была разгрузить сеть, и дать пользователям больше простора для работы в интернете. Рост скорости в 1,5 раза, а трафика — в 1,3 раза говорит о том, что рефармнг был сделан эффективно и своевременно и создал для нашей сети задел для дальнейшего роста пользовательской активности. Сегодня мы готовы предоставлять сервисы на высоком уровне еще большему числу абонентов, — комментирует директор Алтайского отделения билайн Анатолий Захаров.

Один из плюсов рефарминга частот 2100 МГц для абонентов — рост доступности голосовой связи в режиме Voice over LTE (VoLTE)*, технологии, которую билайн вместе с взаимодополняющей технологией Voice over Wi-Fi (VoWiFi)**недавно запустил в Алтайском крае. Сервисы позволяют в зависимости от ситуации и месторасположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE или домашнюю, гостевую сеть Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

* голос через LTE. Подробнее — на beeline.ru

** голос через Wi-Fi. Подробнее — на beeline.ru