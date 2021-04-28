Гаджет-автомобиль, или Возвращение легенды

Представьте картину: национальный парк, вы наслаждаетесь экзотическим пейзажем африканского буша, как вдруг чувствуете, что ваша машина, тот самый «Дефендер», начинает подпрыгивать от жуткого топота. Оглядываетесь и обнаруживаете, что за вами бежит большой пятитонный белый носорог со скоростью примерно километров тридцать в час. Рейнджер-проводник, выдержав паузу (наверное, для того, чтобы чувство жуткого момента навсегда запечатлелось в памяти туриста), нажимает на газ, врубает вторую передачу, и мы от нашего преследователя еле-еле, но все-таки успеваем уйти. Тогда «Защитник» реально спас наши жизни. После этого, как вы понимаете, я испытываю самое искреннее уважение к «Дефендеру».

«Дефендер». Одно это слово вызывает у бывалых путешественников массу ассоциаций. В Южной Африке именно этот автомобиль защитил меня в буквальном смысле.

Вот почему с нетерпением и интересом ждал появления новой версии этой легендарной машины. Ее родословная ведется с 1948 года, когда братья Уилксы собрали свой первый Land Rover — внедорожный автомобиль для фермеров с использованием алюминия, который после войны стоил дешевле стали. В 2016 году после 70 славных лет серийный выпуск «Дефендеров» прекратился. И вот — возвращение легенды. Точнее, абсолютно новый и принципиально другой автомобиль XXI века. Века гаджетов и искусственного интеллекта.

А как уживается это все с британскими традициями? Вместе с председателем совета ассоциации автомобильного спорта Алтайского края Александром Чернюком мы решили удовлетворить свое любопытство и познакомиться с автомобилем поближе. Машину любезно предоставила редакции на тест-драйв компания «Альбион Моторс».

Фото Анны Зайковой

Удивляться пришлось практически сразу: вместо одетого во внедорожную одежду джентльмена из-за руля пригнанного на тест «Дефа» вышла девушка-консультант с распущенными волосами в стильной короткой куртке. Впрочем, это отнюдь не противоречило, даже наоборот, вполне соответствовало внешнему виду машины. «Дефендер» уже не смотрится автомобилем для фермеров и вояк, как задумывали его отцы-основатели. Наверное, и фермеры в Британии теперь стали другими.

Давайте разбираться, что же произошло с неприхотливым внедорожником на раме с механической коробкой передач и блокировкой дифференциалов.

Внешне «Дефендер» стал эдаким манерным щеголем, хотя брутальности не утратил. Вместо привычного железа снаружи активно используется пластик. Рифленые фирменные «дефендеровские» накладки на капоте — и те пластиковые.

Но внедорожные черты в новом, весьма привлекательном облике машины все же можно найти. По бокам — высокие решетки воздухозаборников. Сделано это для того, чтобы автомобиль без проблем мог преодолевать водные препятствия глубиной до 900 мм. В нашей комплектации на правом боку имеется сложенная лестница, которая позволяет легко забираться на крышу. Как оказалось, не форсу ради. На крыше теперь можно закрепить экспедиционный груз до 300 кг в статике, 168 кг в динамике. Здесь же, на заднем краю крыши, есть «плавник», в котором расположена камера, передающая изображение на зеркало заднего вида.

В целом вид нового «Дефендера» спереди со светящимися кругами матричных светодиодных фар и выдающейся чуть вперед щелью радиатора вполне зачетный. А вид сзади, по-моему, — настоящая победа дизайнеров. Это парафраз прежней модели с сохранением особой квадратности. Багажник открывается вбок, как дверь. У двери есть свой доводчик. На ней же закреплена запаска, что позволяет радикально уменьшить свес. Машина способна брать самые крутые уклоны (угол въезда — 37,5°, угол съезда — 40°, угол продольной проходимости — 31°).

А вот рамы, увы, больше нет. Зато несущий алюминиевый кузов, как сообщают производители, втрое жестче предыдущего. Подвеска рычажная независимая. Под капотом — дизельный двигатель 2,0 литра мощностью 200 л. с. Есть варианты и для тех, кто любит погорячее, — весьма бодрые 3-литровые двигатели: дизельный, мощностью 250 л. с., и бензиновый на 400 л. с. Кстати, от аккумулятора под капотом только клеммы. Сам он находится в багажнике.

Фото Анны Зайковой

Интересно, что у этого британского щеголя внутри? Садимся на передние сиденья в… белый салон. Какой-то гламурный получается внедорожник, хотя производители уверяют, что вся эта красота без проблем моется. Приборная электронная панель в белой кожаной окантовке смотрится элегантно и современно. Дверные болты стильно выведены наружу. На ручках — накладки из дорогого дерева. Просто демонстративное пижонство. Впечатляет. Но посадка на самом деле удобна. Все, включая вынос и угол наклона руля, регулируется электрическими настройками. И хотя мы вполне себе габаритные мужчины, сзади остается прилично места. А еще там светло за счет вставленных по бокам в крышу фирменных «дефендеровских» фонарей.

Новые, исключительно положительные эмоции возникают при нажатии кнопки «старт». Выезжает цифровая панель, включается мультимедийная система. Она называется Pivi-pro и дружелюбна к речи. Голосовое управление реагирует на активирующую фразу «Привет, „Дефендер“». Вот оно — время гаджетов.

Фото Анны Зайковой

Проекционный дисплей отображает на лобовом стекле полезную информацию: считывает дорожные знаки, показывает нужные элементы карты. Система 3D-камер кругового обзора позволяет показать автомобиль с любой стороны, как в хорошо прорисованной компьютерной игре. Заглянуть можно и сквозь капот, и сквозь воду — датчики показывают, что в данный момент находится под вашими колесами, и определяют глубину водного препятствия. Такие вот чудеса технологий. А если добавить сюда аудиосистему Meridian, созданную британскими инженерами с учетом принципов психоакустики, науки, занимающейся изучением восприятия звуков мозгом, то мы получим полный джентльменский набор в духе нового времени. И, увы, никакой механики. Всю работу за вас выполняет 8-ступенчатый автомат. Да что автомат — искусственный интеллект, который самостоятельно определяет состояние дорожного покрытия и в зависимости от ситуации подключает те или иные опции, блокирует мосты, поднимает и опускает машину.

Фото Анны Зайковой

Я замечаю, что Александр, слушая нашего милого инструктора, начинает реально переживать:

— То есть как — интеллект искусственный? А как же мастерство водителя?

— В продвинутых версиях вы можете самостоятельно настроить параметры силового агрегата, рулевого управления, коробки передач, центрального дифференциала и ходовой части автомобиля в соответствии с дорожными условиями, — поясняют нам, — но в данной конкретной версии многое за вас, действительно, будет решать сама машина.

И мы отправляемся в путь. На обледенелой дороге «Деф» ведет себя хорошо, вполне предсказуемо. Электронные тормоза, действующие, как уверяют производители, в два раза быстрее обычных, работают четко. Управляемость и маневренность у этой довольно тяжелой машины напоминает езду на городском кроссовере. Автомобиль четко держит повороты, мягко глотает неровности, легко справляется с возможными заносами. Ускорение могло быть и резче, но и этого на трассе достаточно.

Спускаемся на обочину, в снег*. Он неглубок, но коварен: под настом мягкая снеговая каша. Машина чиркает о наст дном и тут же начинает подниматься. На схеме, которая отображается на мониторе, мы видим блокировку мостов, хотя сами ничего не предпринимали. За нас действует искусственный интеллект — система адаптивного управления подвеской, которая не только меняет просвет, но и оптимизирует жесткость амортизаторов. Оказалось, что стандартный клиренс в 216 мм увеличивается на 75 мм в режиме off-road. А если машина начинает садиться на брюхо, то пневмобаллоны поднимут ее сначала на 35 мм, а если и этого окажется мало — еще на столько же. 361 мм — это, между прочим, больше клиренса ГАЗ-66. Нам на такую высоту подниматься не пришлось, автомобиль уверенно выехал из снежного плена сразу после первого подъема подвески.

Фото Анны Зайковой

Позже на ровной площадке Александр пытается пустить «Дефендер» в занос. Удается ему это не с первого раза — активно мешает электроника. Но даже когда занос наконец происходит, «Деф» быстро выравнивается и возвращает себе контроль над дорогой, поскольку интеллектуальная система полного привода, анализируя сцепление колес со снегом, переносит нагрузку на нужный мост, и теперь уже почти полноценный передний привод выравнивает положение тяжелой машины.

Думаю, что заядлые любители поиска приключений вне дорог, читая эти строки, улыбаются, а любители прежних «Дефов» пребывают в тоске, ибо понимают, что веку простой и ремонтопригодной механики наступил конец. Искусственный интеллект добрался теперь не только до космоса, но и до бездорожья. Однако ничего прискорбного в этом нет. Прогресс не остановишь. Я гарантирую: новый «Дефендер» точно завербует в ряды заядлых путешественников не только матерых джиперов, но и новое поколение любителей гаджетов, которым броды, пески и снега отныне тоже станут доступны. Что же в этом плохого?

Полагаю также, что владельцы «двухсотых» и «Гелендвагенов» сегодня не так часто съезжают с дороги, чтобы помесить грязь. Новый «Дефендер» наверняка займет среди этих уважаемых внедорожных машин свое достойное место.

Нам с Александром этот британец однозначно пришелся по вкусу.

* Тест проходил в марте.

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