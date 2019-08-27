Гала-ужин! Ресторан Lan Gusto приглашает попробовать 5 курсов блюд из нового меню

Дмитрий Михайлов — создатель кулинарных изысков Lan Gusto и ученик известнейшего российского шеф-повара Константина Ивлева.
Как официальный представитель Сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров в Алтайском крае и Республике Алтай он приглашает гостей попробовать 5 курсов блюд из нового меню в сопровождении напитков из Старого и Нового света.
В меню вечера:
Лангустины, они же норвежские омары, в Италии известные как скампи, а во Франции как лангустины, яркие представители семейства омаров и близкие родственники лангустов, лобстеров и креветок.
Их частенько путают с креветками, но Лангустины имеют более нежное и ароматное мясо и обладают низкой калорийностью, что делает их крайне полезным и диетическим продуктом.
В салате они прекрасно сочетаются с хрустящими овощами и лимонным заправкой.
Блинчики из рисовой муки и муки Тапиоки — визитная карточка многих стран Юго-Восточной Азии. Спринг-роллы обычно подаются в виде холодной или горячей закуски, но в нашем блюде — они стали отличным ингредиентом для салата с овощами и авторским соусом из криля.
Криль также яркий представитель ракообразных, только наверное один из самых маленьких. Планктонные рачки размером от 1 до 6 см напоминают по внешнему виду креветок и также являются очень полезным и диетическим лакомством.
Равиоли — один из видов итальянской пасты, часто именуемый в других странах как пельмени или вареники, в нашем исполнении это смесь из пшеничного заварного и шпинатного теста с начинкой из филе сома, рубленного лука и моркови. Авторские равиоли необычной формы подаются в компании лимонного, шпинатового соусов и изумрудного масла. Безупречное сочетание!
Отборная говядина, томлёная по технологии sous-vide в течение 48 часов, глазированная в островатом соусе из спелой вишни — новая разработка нашего бренд-шефа. Он гарнирует её пастой из цукини и зеленого горошка и подаёт вместе с кремом из моркови и благородного голубого сыра, подкопчённым на ольховой щепе.
Излюбленный французский холодный десерт в руках поваров Lan Gusto приобретает новые очертания. Спелая малина со сливками, превращенная в неповторимый ягодно-сливочный мусс и охлажденная до нужной температуры, подаётся со свежей клубникой и кремом из кедровых орехов. Отличное завершение трапезы!
Каждое блюдо сопровождается напитками Старого и Нового света, секретными подробностями от бренд-шефа Дмитрия Михайлова и рассказами от профессионального сомелье.
И все это удовольствие за один вечер всего за 2500 руб.
Билеты можно забронировать по телефону 60−80−31.
Количество билетов ограничено.
Адрес: Барнаул, ул. Интернациональная, 116
Телефон 60−80−31
Сайт langusto.org
Инстаграм @lan.gusto
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