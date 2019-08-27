Гала-ужин! Ресторан Lan Gusto приглашает попробовать 5 курсов блюд из нового меню

1. Салат с лангустинами , хрустящими овощами и лимонным соусом

Лангустины, они же норвежские омары, в Италии известные как скампи, а во Франции как лангустины, яркие представители семейства омаров и близкие родственники лангустов, лобстеров и креветок.

Их частенько путают с креветками, но Лангустины имеют более нежное и ароматное мясо и обладают низкой калорийностью, что делает их крайне полезным и диетическим продуктом.

В салате они прекрасно сочетаются с хрустящими овощами и лимонным заправкой.