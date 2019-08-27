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Гала-ужин! Ресторан Lan Gusto приглашает попробовать 5 курсов блюд из нового меню

28 августа в 19.00 в ресторане Lan Gusto, расположенном на ул. Интернациональной, 116 пройдет гала-ужин под названием «Презентация нового меню».

Напитки.
Напитки.
Фото предоставлено рестораном Lan Gusto

Дмитрий Михайлов.
Дмитрий Михайлов.
Фото предоставлено рестораном Lan Gusto
Ресторан Lan Gusto отмечает в сентябре этого года свой первый день рождения, к которому и будет приурочено создание обновленного меню от бренд-шефа заведения Дмитрия Михайлова.

Дмитрий Михайлов — создатель кулинарных изысков Lan Gusto и ученик известнейшего российского шеф-повара Константина Ивлева.

Как официальный представитель Сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров в Алтайском крае и Республике Алтай он приглашает гостей попробовать 5 курсов блюд из нового меню в сопровождении напитков из Старого и Нового света.


В меню вечера:

1. Салат с лангустинами, хрустящими овощами и лимонным соусом

Лангустины, они же норвежские омары, в Италии известные как скампи, а во Франции как лангустины, яркие представители семейства омаров и близкие родственники лангустов, лобстеров и креветок.

Их частенько путают с креветками, но Лангустины имеют более нежное и ароматное мясо и обладают низкой калорийностью, что делает их крайне полезным и диетическим продуктом.

В салате они прекрасно сочетаются с хрустящими овощами и лимонным заправкой.

Салат с лангустинами.
Салат с лангустинами.
Фото предоставлено рестораном Lan Gusto
2. Салат со спринг-роллами с сёмгой, овощами и соусом из криля

Блинчики из рисовой муки и муки Тапиоки — визитная карточка многих стран Юго-Восточной Азии. Спринг-роллы обычно подаются в виде холодной или горячей закуски, но в нашем блюде — они стали отличным ингредиентом для салата с овощами и авторским соусом из криля.

Криль также яркий представитель ракообразных, только наверное один из самых маленьких. Планктонные рачки размером от 1 до 6 см напоминают по внешнему виду креветок и также являются очень полезным и диетическим лакомством.

Салат со спринг-роллами.
Салат со спринг-роллами.
Фото предоставлено рестораном Lan Gusto
3. Авторские равиоли из двух видов теста, начинённые филе сома, рубленным луком, морковью под лимонным и шпинатовым соусами

Равиоли — один из видов итальянской пасты, часто именуемый в других странах как пельмени или вареники, в нашем исполнении это смесь из пшеничного заварного и шпинатного теста с начинкой из филе сома, рубленного лука и моркови. Авторские равиоли необычной формы подаются в компании лимонного, шпинатового соусов и изумрудного масла. Безупречное сочетание!

Равиоли с сомом.
Равиоли с сомом.
Фото предоставлено рестораном Lan Gusto
4. Говяжий бок в глазури из вишни с пастой из цукини и копчёным кремом из моркови и голубого сыра

Отборная говядина, томлёная по технологии sous-vide в течение 48 часов, глазированная в островатом соусе из спелой вишни — новая разработка нашего бренд-шефа. Он гарнирует её пастой из цукини и зеленого горошка и подаёт вместе с кремом из моркови и благородного голубого сыра, подкопчённым на ольховой щепе.

Говяжий бок.
Говяжий бок.
Фото предоставлено рестораном Lan Gusto
5. Малиновое парфе со спелыми ягодами и кедровым кремом

Излюбленный французский холодный десерт в руках поваров Lan Gusto приобретает новые очертания. Спелая малина со сливками, превращенная в неповторимый ягодно-сливочный мусс и охлажденная до нужной температуры, подаётся со свежей клубникой и кремом из кедровых орехов. Отличное завершение трапезы!

Малиновое парфе.
Малиновое парфе.
Фото предоставлено рестораном Lan Gusto

Каждое блюдо сопровождается напитками Старого и Нового света, секретными подробностями от бренд-шефа Дмитрия Михайлова и рассказами от профессионального сомелье.

И все это удовольствие за один вечер всего за 2500 руб.

Билеты можно забронировать по телефону 60−80−31.

Количество билетов ограничено.

Ресторан Lan Gusto

Адрес: Барнаул, ул. Интернациональная, 116

Телефон 60−80−31

Сайт langusto.org

Инстаграм @lan.gusto

Информация о стоимости действительна на момент публикации

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