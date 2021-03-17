Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 марта -12°C
﻿
Потребитель
44

«Галамарт» открывается в Бийске 21 марта, а 27 — любой второй товар за 1 рубль

Чем больше выгодных и приятных покупок — тем лучше, а где «Галамарт» — там всегда выгодно!

Открытие.
Открытие.
Фото предоставлено сетью магазинов «Галамарт»

21 марта в Бийске открывается новый магазин, и покупателей сразу же ждут скидки на товары. А 27 марта любой второй товар из ассортимента обойдется вам всего в 1 рубль!* Адрес магазина: г. Бийск, ТЦ «Мария Ра», ул. Вали Максимовой, 88, 2-й этаж.

В этот день можно будет обновить домашний интерьер, не обращая никакого внимания на цены: мультиварки, теплые пледы, блендеры, классные игрушки, посуда — все это и многое другое можно будет приобрести всего за 1 рубль.

Открытие.
Открытие.
Фото предоставлено сетью магазинов «Галамарт»

А с 21 по 26 марта 2021 г. здесь будут действовать специальные цены: множество товаров можно будет купить еще дешевле, чем обычно! Например, электрический чайник — 249 рублей, литая сковорода — 449 рублей, видеорегистратор — 699 рублей, блендер — 399 рублей, фен — 499 рублей.

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и дачи: инструменты, технику, посуду, игрушки, текстиль и многое другое. Один визит подскажет массу идей, как преобразить кухню, гостиную или спальную комнату; цены в магазине очень доступные, а кроме того, здесь регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

Открытие.
Открытие.
Фото предоставлено сетью магазинов «Галамарт»
Открытие.
Открытие.
Фото предоставлено сетью магазинов «Галамарт»
Праздничное открытие магазина «Галамарт».
Праздничное открытие магазина «Галамарт».
Фото: предоставлено рекламодателем.

Адрес: г. Бийск, ТЦ «Мария Ра», ул. Вали Максимовой, 88, 2 этаж.

Часы работы: 09.00−20.00

Сайт: www.galamart.ru

* Организатор акции: ИП Маслов Е. В. (ОГРНИП 319665800025835). Акция действительна 27.03.21 г. Подробнее об организаторе и условиях проведения акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 (800) 333-40-00 и на сайте www.galamart.ru. Информация на изображениях может отличаться от действительной.

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость