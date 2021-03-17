Чем больше выгодных и приятных покупок — тем лучше, а где « Галамарт » — там всегда выгодно!

21 марта в Бийске открывается новый магазин, и покупателей сразу же ждут скидки на товары. А 27 марта любой второй товар из ассортимента обойдется вам всего в 1 рубль!* Адрес магазина: г. Бийск, ТЦ «Мария Ра», ул. Вали Максимовой, 88, 2-й этаж.

В этот день можно будет обновить домашний интерьер, не обращая никакого внимания на цены: мультиварки, теплые пледы, блендеры, классные игрушки, посуда — все это и многое другое можно будет приобрести всего за 1 рубль.

Открытие. Фото предоставлено сетью магазинов «Галамарт»

А с 21 по 26 марта 2021 г. здесь будут действовать специальные цены: множество товаров можно будет купить еще дешевле, чем обычно! Например, электрический чайник — 249 рублей, литая сковорода — 449 рублей, видеорегистратор — 699 рублей, блендер — 399 рублей, фен — 499 рублей.

В «Галамарте» вы найдете более 7 000 товаров для дома и дачи: инструменты, технику, посуду, игрушки, текстиль и многое другое. Один визит подскажет массу идей, как преобразить кухню, гостиную или спальную комнату; цены в магазине очень доступные, а кроме того, здесь регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

Открытие. Фото предоставлено сетью магазинов «Галамарт» Открытие. Фото предоставлено сетью магазинов «Галамарт» Праздничное открытие магазина «Галамарт». Фото: предоставлено рекламодателем.

Адрес: г. Бийск, ТЦ «Мария Ра», ул. Вали Максимовой, 88, 2 этаж. Часы работы: 09.00−20.00 Сайт: www.galamart.ru