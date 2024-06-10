«Галамарт» поздравляет с Днем России: любой второй товар — всего за 1 рубль

12 июня мы отмечаем общий для всей страны праздник — День России. Так как выходной выпадает на середину недели, многие уже составляют планы, чем заняться. Главное — что бы вы ни выбрали, не забудьте зайти в ближайший народный магазин «Галамарт», который добавит праздничного настроения: любой второй товар из всего ассортимента обойдется вам всего в 1 рубль !*

В магазинах «Галамарт» в День России акция — любой второй товар — всего за 1 рубль.

Отметим начало лета масштабным (и притом очень экономным) шопингом: на полках народного магазина, как всегда, ждут тысячи товаров. Если не только душа, но и интерьер требует обновления, обратите внимание на новую посуду или домашний текстиль. Новый набор бокалов, салатники с жизнерадостными «летними» изображениями лимонов или лаванды, теплый уютный плед от PROVANCE (Прованс) на прохладные вечера придадут легкости и настроения: то, что нужно на жаркий сезон!

Товары в сети магазинов «Галамарт». Фото предоставлено компанией «Галастор». Товары в сети магазинов «Галамарт». Фото предоставлено компанией «Галастор». Товары в сети магазинов «Галамарт». Фото предоставлено компанией «Галастор».

В помощь дачникам — специальный раздел от «Галамарт», для вашего удобства разбитый по категориям. Здесь не только можно подобрать любые товары для загородного участка, но и почерпнуть что-то новое для себя: например, без какого инвентаря точно не обойтись при садово-огородных работах или какие средства защиты от насекомых отличаются наибольшей эффективностью.

Товары в сети магазинов «Галамарт». Фото предоставлено компанией «Галастор». Товары в сети магазинов «Галамарт». Фото предоставлено компанией «Галастор».

Всем близким тоже можно поднять настроение подарками: для детей — увлекательные интерактивные роботы и мощные радиоуправлямые машины «ИГРОЛЕНД», любители пеших походов скажут «спасибо» за новое складное кресло, а мама или бабушка обрадуются новой качественной посуде, тостеру или блендеру. И уж точно все оценят классные светящиеся кабели для зарядки и другие мобильные аксессуары, вдохновленные Русскими Супергероями BY: яркие, стильные, необычные — с нашим, русским характером!

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

* Акция действует в розничных магазинах «Галамарт» 12 июня 2024 г.

Организатор акции: ООО «Галастор» (ОГРНИП 1207700479040) 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 1, этаж 3, помещ. XXIII.

Подробнее об организаторе и условиях проведения акции можно ознакомиться по телефону 8 800 25 000 25 и на сайте www.galamart.ru.

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