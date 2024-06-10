«Галамарт» поздравляет с Днем России: любой второй товар — всего за 1 рубль

Отметим начало лета масштабным (и притом очень экономным) шопингом: на полках народного магазина, как всегда, ждут тысячи товаров. Если не только душа, но и интерьер требует обновления, обратите внимание на новую посуду или домашний текстиль. Новый набор бокалов, салатники с жизнерадостными «летними» изображениями лимонов или лаванды, теплый уютный плед от PROVANCE (Прованс) на прохладные вечера придадут легкости и настроения: то, что нужно на жаркий сезон!
В помощь дачникам — специальный раздел от «Галамарт», для вашего удобства разбитый по категориям. Здесь не только можно подобрать любые товары для загородного участка, но и почерпнуть что-то новое для себя: например, без какого инвентаря точно не обойтись при садово-огородных работах или какие средства защиты от насекомых отличаются наибольшей эффективностью.
Всем близким тоже можно поднять настроение подарками: для детей — увлекательные интерактивные роботы и мощные радиоуправлямые машины «ИГРОЛЕНД», любители пеших походов скажут «спасибо» за новое складное кресло, а мама или бабушка обрадуются новой качественной посуде, тостеру или блендеру. И уж точно все оценят классные светящиеся кабели для зарядки и другие мобильные аксессуары, вдохновленные Русскими Супергероями BY: яркие, стильные, необычные — с нашим, русским характером!
* Акция действует в розничных магазинах «Галамарт» 12 июня 2024 г.
Организатор акции: ООО «Галастор» (ОГРНИП 1207700479040) 119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 1, этаж 3, помещ. XXIII.
Подробнее об организаторе и условиях проведения акции можно ознакомиться по телефону 8 800 25 000 25 и на сайте www.galamart.ru.
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