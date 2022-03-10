Газовые ключи как основной инструмент настоящего мужчины

Разводной ключ — это универсальный инструмент, подходит для решения большого спектра задач. Позволяет заменить гаечные ключи различного размера, обеспечивая надежный захват гладких поверхностей и возможность работы в труднодоступных местах.

Сфера использования

Между англичанами и французскими подданными всегда велись споры, кому принадлежит слава изобретателя разводного ключа. Первым удалось создать оригинальную конструкцию инструмента, а вторые внесли изменения и расширили его функциональность. Патент оформлен в 1937 году, его получателем стал французский инженер Ле Руа-Трио.

Универсальные газовые ключи позволяют выполнять надежный захват различных элементов без граней, в том числе имеющих гладкие поверхности. Они востребованы в следующих сферах деятельности:

монтаж и демонтаж в автомастерских;

проведение сантехнических работ;

выполнение манипуляций в быту;

решение производственных задач.

Трубные ключи позволяют выполнять монтаж и демонтаж конструктивных элементов, расположенных в труднодоступных зонах и условиях ограниченного пространства. Максимально функциональным и простым в использовании считает вариант «шведка», а прототип современного разводного ключа был запатентован только в 1891 году.

Разновидности разводного инструмента

Для производства инструмента разводного типа используют легирующую или углеродистую сталь. Основное отличие между ними заключается в содержании добавок, которые оказывают влияние на основные характеристики сплава. Концентрация также может отличаться, а в число основных входит никель, кремний, хром и титан.

На www.bigam.ru представлены следующие варианты инструмента:

классический — считается наиболее распространенным , позволяет работать с плоскогранными элементами , часто используется для работы с гайками , сантехническими шлангами;

позволяет работать с плоскогранными элементами часто используется для работы с гайками сантехническими шлангами; щипцовый — используется достаточно редко , относится к специализированным , применяется для отвинчивания крепежных изделий , в том числе имеющим большой диаметр;

относится к специализированным применяется для отвинчивания крепежных изделий в том числе имеющим большой диаметр; газовый — подходит для монтажных работ и обслуживания трубопроводов , считается универсальным , позволяет работать с элементами , конструкция которых имеет граненую резьбу и круглые шляпки.

При выборе подходящего варианта важно учитывать, что допустимый размер гайки для работы напрямую зависит от длины рукоятки ключа. Для защиты от коррозии поверхность ключей покрывают специальными составами на основе хрома, фосфора или оксидных соединений.