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«Газпром нефть» обеспечит предприятия Алтайского края современными моторными и индустриальными маслами

«Газпром нефть» и правительство Алтайского края заключили соглашение по импортозамещению смазочных материалов и технических жидкостей. Документ на Российской энергетической неделе подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Газпром нефть» и правительство Алтайского края заключили соглашение по импортозамещению смазочных материалов и технических жидкостей.
«Газпром нефть» и правительство Алтайского края заключили соглашение по импортозамещению смазочных материалов и технических жидкостей.
Пресс-центр ПАО "Газпром нефть"

Компания и регион имеют многолетний опыт эффективного партнерства. «Газпром нефть» поставляет продукцию в Алтайский край напрямую со своих производственных активов — Омского НПЗ и Омского завода смазочных материалов. В регионе действует сеть АЗС компании, обеспечивается заправка самолетов топливом «в крыло» в международном аэропорту Барнаула, битумы «Газпром нефти» применяются для строительства и обслуживания транспортной инфраструктуры.

Новое соглашение «Газпром нефти» и Алтайского края предусматривает увеличение поставок высокотехнологичных моторных и индустриальных масел Gazpromneft и G-Energy для применения в автомобильной и специализированной технике предприятий энергетики, ЖКХ и промышленного комплекса региона.

Александр Дюков,
председатель правления «Газпром нефти»:

— Наше сотрудничество с Алтайским краем успешно развивается, многие предприятия региона уже получили ощутимый экономический эффект от замены импортной смазочной продукции на качественные российские аналоги. Доля «Газпром нефти» на рынке смазочных материалов в Алтайском крае сегодня превышает 20%. Новое соглашение подтверждает планы по расширению партнерства с регионом — мы будем наращивать поставки моторных и индустриальных масел для местной промышленности и комплекса ЖКХ.

Александр Дюков, Виктор Томенко.
Александр Дюков, Виктор Томенко.
Пресс-центр ПАО «Газпром нефть»

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

— Обеспечение потребителей Алтайского края качественным топливом, маслами и другой продукцией нефтепереработки является важным для экономического развития нашего региона. Подписанное сегодня соглашение с «Газпром нефтью» об импортозамещении смазочных материалов позволит алтайским промышленникам закупать высококачественные российские масла напрямую у производителя. Это гарантирует оперативные поставки ГСМ на региональный рынок и, благодаря конкурентоспособной цене, поможет предприятиям края дополнительно повысить эффективность.

Программа по импортозамещению смазочных материалов «Газпром нефти» действует с 2015 года. За 6 лет к программе присоединились 34 российских региона. Современные высокотехнологичные смазочные материалы, которые выпускает компания, сертифицированы международными ассоциациями, а также отвечают требованиям крупнейших мировых производителей автомобилей и промышленного оборудования. В рамках программы по импортозамещению специалисты «Газпром нефти» помогают подобрать моторные масла с учетом географических и климатических особенностей каждого региона-участника программы. Благодаря комплексному подходу, региональные предприятия получают дополнительный экономический эффект за счет использования российской продукции при соблюдении всех требований предприятий-изготовителей техники.

Источник: http://www.gazpromneft-sm.ru

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