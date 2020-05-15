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«Газпром трансгаз Томск» обеспечил максимальную защиту сотрудников от коронавируса

Компания «Газпром трансгаз Томск» приняла все необходимые меры для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

«Газпром трансгаз Томск» обеспечил максимальную защиту сотрудников от коронавируса.
«Газпром трансгаз Томск» обеспечил максимальную защиту сотрудников от коронавируса.
ООО «Газпром трансгаз Томск»

Защита сотрудников от коронавируса.
Защита сотрудников от коронавируса.
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Сотрудники, которые в связи с производственной необходимостью находятся на рабочих местах, проходят тестирование на COVID-19. В настоящее время проведена диагностика 1190 работников Алтайского, Кемеровского, Нерюнгринского, Новосибирского ЛПУМГ, Сахалинского ЛПУМТ, администрации, а также томских филиалов компании.

До конца мая тестирование на наличие коронавирусной инфекции пройдут 100% работников администрации и всех филиалов. Также проходят обязательную диагностику сотрудники, которые выезжают на вахту.

Всем работникам компании ежедневно выдаются защитные маски — их уже приобретено около 430 тысяч штук, а всего будет закуплено 1,5 млн штук.

Кроме того, закуплено более 100 тыс. единиц другой продукции медицинского назначения: халаты, термометры (для обеспечения контроля состояния здоровья сотрудников в течение дня), перчатки и защитные очки на сумму более 8,9 млн рублей.

Для филиалов, которые находятся в регионах со сложной обстановкой с точки зрения распространения коронавирусной инфекции, приобретены бактерицидные рециркуляторы воздуха на общую сумму более 7,8 млн рублей.

Приборы для очистки и обеззараживания воздуха поставлены в Алданское, Ленское, Нерюнгринское, Камчатское, Свободненское, Приморское, Хабаровское ЛПУМГ, Сахалинское ЛПУМТ, томские филиалы. В ближайшее время рециркуляторами будут обеспечены все филиалы компании.

Владислав Бородин,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск»:

— Первое, что мы сделали при появлении угрозы распространения COVID-19 — обеспечили максимальную защиту своих сотрудников. Это связано с дополнительными затратами, но это необходимо. Специфика нашего производства такова, что мы не можем работать полностью на удаленном режиме. При этом нельзя забывать, что от бесперебойной работы наших производственных объектов, которые относятся к объектам повышенной опасности, зависит газоснабжение большого числа потребителей Сибири и Дальнего Востока. И мы обязаны выполнять свои обязательства.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Компания обеспечивает эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока, в том числе экспортного газопровода «Сила Сибири». Общая протяженность эксплуатируемых магистральных нефте- и газопроводов превышает 11,5 тысячи километров. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа составляет около 21 млрд куб. м. Численность персонала — более 8 600 человек.

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