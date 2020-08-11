Газпромбанк открыл новый офис рядом с Домом под шпилем

В Барнауле, в сердце деловой и торговой активности, на проспекте Ленина, дом 80, открылся операционный офис Газпромбанка — банка, входящего в тройку крупнейших банков России. Здание расположено по соседству с Домом под шпилем — главным символом Барнаула и визитной карточкой города.

Вице-президент — управляющий филиалом «Западно-Сибирский» Намжил Урбанаев — рассказал, что у Газпромбанка большие планы по развитию бизнеса в Алтайском крае и за его пределами: «В новом и действующих офисах Газпромбанка мы стремимся создать комфортные условия для всех, включая премиальный сегмент, для которого мы выделяем специальные зоны обслуживания».

— Газпромбанку в этом году будет уже 30 лет! В течение последних двух лет Газпромбанк реализует масштабный проект по трансформации бизнес-модели, предусматривающей планомерную работу по наращиванию конкурентных преимуществ. «Мы давно и успешно работаем в регионе и планируем не просто держать высокую планку, а постоянно совершенствовать продукты и повышать стандарты обслуживания. Качество клиентского сервиса является для Газпромбанка безусловным приоритетом. Не будет преувеличением сказать, что мы любим своих клиентов и стараемся работать для них с полной отдачей».

Газпромбанк открыл новый офис в Барнауле. Банк ГПБ ( АО).

О стратегии Газпромбанка, сочетающей цифровизацию и значительное увеличение количества офисов, рассказал заместитель управляющего Павел Сухоревский:

— Вызов, который мы получили в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, повлиял практически на все сферы нашей жизни. Это в полной мере относится и к банковским продуктам, многие операции клиент может совершать, не посещая офиса банка, не общаясь лично с сотрудником. Эту тенденцию диктует время. Чем шире становится набор услуг, предлагаемый банком, тем дальше он уходит в «цифру». Но все же для многих людей по-прежнему остается весьма важной сама возможность задать вопросы, обсудить свои проблемы и задачи с компетентным финансовым консультантом. Сегодня уже более трети продаж розничных продуктов Газпромбанка осуществляется по цифровым каналам, и этот показатель растет. Однако это не мешает нам серьезно увеличивать число офисов, поскольку мы уверены, что возможность живого общения с нашими клиентами (которые ждут от нас не только современный сервис, но и не менее важное качество — высочайшую надежность) остается одной из ключевых составляющих для успешного развития банковской розницы. Уверены, что такая стратегия поможет Газпромбанку стать опорным банком для Барнаула, у нас для этого достаточно ресурсов.

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Газпромбанк открыл новый офис в Барнауле. Банк ГПБ ( АО).