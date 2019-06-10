Где дешево купить счетчик?

«Алтайэнергосбыт» напоминает, чтобы избежать переплаты за электроэнергию, необходимо своевременно проводить поверку прибора учета. Как показывает практика, зачастую, потребители предпочитают купить новый современный счетчик, нежели поверять старый, тем более что услуги по поверке соизмеримы с затратами на покупку нового ПУ. В 2019 году более чем у 25 000 клиентов компании истек или истекает межповерочный интервал.

До конца июня в «Алтайэнергосбыте» действует выгодное предложение для клиентов: однофазные приборы учета «Энергомера» можно приобрести всего за 500 рублей!

В список товаров, участвующих в акции, входят приборы учета «Энергомера»:

СЕ 101 S6 145М6,

СЕ 101 R5 145М6,

СЕ 101 R5.1 145М6.

Кроме того, в течение всего года энергосбытовая компания предлагает покупку счетчика, его замену или монтаж со скидкой 10%, если межповерочный интервал истек или истекает в 2019 году.

Подробности предложения уточняйте в клиентских офисах компании в каждом районном центре и городах Алтайского края и Республики Алтай.

Для абонентов Алтайского края: тел. +7 ( 3852) 560−660.

3852) 560−660. Для абонентов Республики Алтай: тел. +7 ( 38822) 20−570.