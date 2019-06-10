Где дешево купить счетчик?

До конца июня в «Алтайэнергосбыте» действует выгодное предложение для клиентов: однофазные приборы учета «Энергомера» можно приобрести всего за 500 рублей!
В список товаров, участвующих в акции, входят приборы учета «Энергомера»:
- СЕ 101 S6 145М6,
- СЕ 101 R5 145М6,
- СЕ 101 R5.1 145М6.
Кроме того, в течение всего года энергосбытовая компания предлагает покупку счетчика, его замену или монтаж со скидкой 10%, если межповерочный интервал истек или истекает в 2019 году.
Подробности предложения уточняйте в клиентских офисах компании в каждом районном центре и городах Алтайского края и Республики Алтай.
- Для абонентов Алтайского края: тел. +7 (3852) 560−660.
- Для абонентов Республики Алтай: тел. +7 (38822) 20−570.
Организатор акции: АО «Алтайэнергосбыт». Акция действительна