Где дистанционно пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» вводит дистанционную форму прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Теперь, находясь дома или на работе, используя компьютер или телефон в любое удобное время (при наличии доступа в интернет) есть возможность пройти обучение и аттестацию.

Для прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации дистанционно необходимо зайти на официальный сайт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» по ссылке «Дистанционная система гигиенического обучения» зарегистрироваться.

При регистрации необходимо внести персональные данные и дать согласие на их обработку. В целях обеспечения честности и добросовестности участников образовательного процесса, все обучаемые независимо от выбранного раздела, при прохождении обучения дистанционно, должны руководствоваться Кодексом академической добросовестности.

Далее необходимо изучить лекционный материал и пройти тестовый контроль на знание санитарно-гигиенических требований. После успешного прохождения тест — контроля необходимо обратиться в учебно-консультационный центр по защите прав потребителей, гигиенического обучения и воспитания населения для внесения в личную медицинскую книжку голографической марки по адресу: г. Барнаул, ул. Пролетарская, 146-а.

Воспользоваться возможностью прохождения обучения по дистанционной форме могут только граждане, которые ранее проходили профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» по очно — заочной форме обучения.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 50−30−32, 50−40−67, 50−30−31



