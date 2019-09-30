Где и когда можно купить дешевые продукты в Барнауле

В продаже от разных барнаульских производителей будут представлены: яйцо, мясо птицы, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, сахар, овощи, фрукты, и т. д Продажа продовольствия будет с 10:00 до 14:00.
Сообщаем точные адреса социальных ярмарок:
- Индустриальный район — микрорайон Новосиликатный — ул. Новосибирская, 16-в.
- Ленинский район — поселок Научный городок
- Октябрьский район — пр-т Ленина, 152; ул. Германа Титова, 9.
- Центральный район — с. Лебяжье — ул. Центральная, 65-а; микрорайон Затон — ул. Водников, 11.