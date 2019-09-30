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Потребитель

Где и когда можно купить дешевые продукты в Барнауле

5 октября в столице Алтайского края пройдут масштабные социальные продовольственные ярмарки «Продукция Барнаула — горожанам», где можно будет купить продукты по самой доступной цене. Об этом сообщает мэрия города.

11 февраля в Барнауле на площади Сахарова состоялась патриотическая акция под лозунгом "Нам есть что защищать". В ходе акции прошли социальная ярмарка, народные гуляния, выступления творческих коллективов и митинг в поддержку Путина.
11 февраля в Барнауле на площади Сахарова состоялась патриотическая акция под лозунгом "Нам есть что защищать". В ходе акции прошли социальная ярмарка, народные гуляния, выступления творческих коллективов и митинг в поддержку Путина.
Анна Зайкова

В продаже от разных барнаульских производителей будут представлены: яйцо, мясо птицы, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, сахар, овощи, фрукты, и т. д Продажа продовольствия будет с 10:00 до 14:00.

Сообщаем точные адреса социальных ярмарок:

  • Индустриальный район — микрорайон Новосиликатный — ул. Новосибирская, 16-в.
  • Ленинский район — поселок Научный городок
  • Октябрьский район — пр-т Ленина, 152; ул. Германа Титова, 9.
  • Центральный район — с. Лебяжье — ул. Центральная, 65-а; микрорайон Затон — ул. Водников, 11.

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