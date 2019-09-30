Где и когда можно купить дешевые продукты в Барнауле

5 октября в столице Алтайского края пройдут масштабные социальные продовольственные ярмарки «Продукция Барнаула — горожанам», где можно будет купить продукты по самой доступной цене. Об этом сообщает мэрия города.

11 февраля в Барнауле на площади Сахарова состоялась патриотическая акция под лозунгом "Нам есть что защищать". В ходе акции прошли социальная ярмарка, народные гуляния, выступления творческих коллективов и митинг в поддержку Путина. Анна Зайкова