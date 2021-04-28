Где и когда отключат горячую воду в Барнауле. СГК рассказали об итогах 2020 года и также о планах на 2021

В Администрации города Барнаула прошел брифинг, посвященный синхронизации ремонтных и дорожных работ в 2021 году. Александр Гросс, директор теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле, рассказал о том, почему рост повреждений на тепловых сетях — не стал проблемой для жителей, где и когда отключат горячую воду в Барнауле, и почему этот процесс в 2021 году займет меньше времени.

Брифинг, посвященный синхронизации ремонтных и дорожных работ в 2021 году.

«До этого такие большие объемы мы еще не делали»

Как и планировалось, в 2020 году проведена замена 32 км теплосетей на 59 участках, из них 6.4 км магистральных, 9.2 км внутриквартальных, 4.4. км линий циркуляции, и 12 км текущих ремонтов.

Гросс добавил, что СГК заменил водоподогреватели и насосы в 47 центральных тепловых пунктах (ЦТП). Кроме того, на 6 ЦТП проведена реконструкция строительной части. Работы обошлись компании в 1.3 млрд рублей.

Также компания установила тепловую изоляцию на 3 км сетей — «до этого такие большие объемы мы еще не делали», — отметил Гросс.

Брифинг , посвященный синхронизации ремонтных и дорожных работ в 2021 году. Анна Зайкова

Александр Гросс,

директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле:

— В этом году планируем еще больше средств потратить на восстановление изоляции, речь идет о 6 км сетей, а наши затраты составят порядка 60 млн рублей. Цифры пока ориентировочны, сейчас идет расчет.

Как прошли отопительный сезон

В этом году рост количества повреждений на тепловых сетях увеличился на 9.6% - с 552 до 605 случаев, большая часть из которых приходится на внутриквартальные тепловые сети, подчеркивает спикер. Правда, несмотря на негативный рост — почти треть потребителей (снижение на 28.5%) не попали под отключение горячей воды, показатели снизились с 491 до 350 тыс. человек.

Александр Гросс,

директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле:

— Все благодаря тому, что за прошедшие 2 года были в разы увеличены объемы перекладок и соответственно ни одного резонансного повреждения тепловых сетей не случилось.

Где и когда в 2021 году отключат горячую воду

В 2021 году испытания тепловых сетей пройдут существенно быстрее — заверяет Гросс. По его словам, испытания на каждом из контуров ТЭЦ займут всего 14 дней, вместо 3 недель, как это было раньше.

Александр Гросс,

директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле:

— Более того, мы так ни разу не испытывали сети — отдельно по магистралям, в этом году впервые это произойдет.

Брифинг , посвященный синхронизации ремонтных и дорожных работ в 2021 году. Анна Зайкова

Испытания на максимальную температуру пройдут только в контуре ТЭЦ — 3

19 апреля , с 10.00 до 20.00 — магистрали М-31 и М-32

с 10.00 до 20.00 — магистрали М-31 и М-32 21 апреля , с 10.00 до 20.00 — магистрали М-33 и М-43

Гидравлические испытания на прочность и плотность:

Потребители контура ТЭЦ-3

магистраль М-31 — с 11 по 20 мая , с 12 по 15 июля

с 12 по 15 июля магистраль М-34 — с 24 мая по 2 июня , с 12 по 15 июля

с 12 по 15 июля магистраль М-33 — с 15 по 24 июня , с 12 по 15 июля

с 12 по 15 июля магистраль М-32 — с 28 июня по 7 июля , с 12 по 15 июля

Во время проведения испытаний и ремонтов теплосетей горячее водоснабжение будет отключено.

Брифинг , посвященный синхронизации ремонтных и дорожных работ в 2021 году. Анна Зайкова

Что еще будет сделано в 2021 году

В 2021 году СГК проведет замену 29 км теплосетей на 59 участках. Также на 22 ЦТП компания заменит насосное оборудование и на 25 ЦТП выполнит реконструкцию строительной части. Вложения в проект, как и в прошлом году, составят 1.3 млрд рублей

Подключение новых потребителей

В планах СГК — подключить к теплоснабжению от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 18 объектов точечной застройки, среди которых поликлиника, образовательное учреждение, реабилитационный центр для детей и 6 коммерческих объектов. Помимо этого, «тепло получат» 5 жилых комплексов.

Для этих целей будет построено 8.2 км теплосетей, подчеркивает спикер.

Брифинг , посвященный синхронизации ремонтных и дорожных работ в 2021 году. Анна Зайкова

Александр Гросс,

директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле:

— При этом мы планируем подключить тепловую нагрузку в 53,4 Гкал/ч. Это серьезные цифры. Если в прошлом году мы подключили 45 Гкал/ч, и это составило 1.1 всего объема энергии, которую мы вырабатывали в прошлом году. А в 2021 году эта цифра будет еще выше.

Кроме того, 49 потребителей будут переключены с котельных (Никитина, 22 и Куета, 29) на мощности ТЭЦ — для замещения этих объектов будет построено 3.8 км теплосетей.