Где и почему в Алтайском крае снизилась плата за вывоз ТКО в 2020 году

Основной причиной снижения платы за вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) стало принятие федерального закона, позволившего освободить регоператоров от налога на добавленную стоимость. Однако
Барнаульская зона (регоператор «ЭКО-Комплекс»)
- В Барнауле с 1 января плата за вывоз снизится с 65,41 рублей с человека в (декабрь 2019 года) до 60,35 рублей.
- В других населенных пунктах я 1 января — с 43,97 до 40,57 рублей.
Семья из трех человек в Барнауле сэкономит за год 182,16 рублей, в других населенных пунктах — 122,4 рубля.
Алейская зона («Спецобслуживание-Центральное»)
Плата снизится с 1 января 2020 года с 68,7 рублей (декабрь 2019) до 57,08 рублей с человека.
Семья из трех человек сэкономит за год 418,32 рубля.
Славгородская зона («Позитив 88»)
С 1 января с 109,2 рублей (декабрь-2019) до 71,24 рублей с человека.
Семья из трех человек сэкономит за год 1336,56 рублей.
Рубцовская зона («ВторГеоРесурс»)
С 1 января плата снизится с 79,27 рублей (декабрь-2019) до 64,22 рублей на человека в месяц.
Семья из трех человек сэкономит за год 541,80 рублей.
Каменская зона (регоператор «Линетт»)
С 1 января плата снизится с 46,63 рублей (декабрь-2019) до 39,36 рублей на человека в месяц.
Семья из трех человек сэкономит за год 261,72 рубля.
Бийская зона («Спецобслуживание-Центральное»)
- В первом полугодии 2020 года плата останется такой же, какой была во втором полугодии 2019 года: 37,59 рублей.
- С 1 июля 2020 года увеличится до 43,06 рублей с человека в месяц.
За вывоз мусора семья из трех человек заплатит во втором полугодии на 98,46 рублей (за все шесть месяцев) больше, чем в первом полугодии.
Заринская зона («Спецобслуживание-Центральное»)
- В первом полугодии плата не изменится, расплачиваться надо по цене второго полугодия 2019 года: 40,41 рублей.
- С 1 июля увеличится до 45,32 рублей с человека.
За вывоз мусора семья из трех человек заплатит во втором полугодии на 88,36 рублей (за все шесть месяцев) больше, чем в первом полугодии.