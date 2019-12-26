Где и почему в Алтайском крае снизилась плата за вывоз ТКО в 2020 году

Краевое управление по тарифам приняло несколько решений, благодаря которым плата жителей за вывоз и захоронение мусора в 2020 году понизится. Снижение произойдет не на всей территории края, а лишь в пяти из семи существующих «мусорных зон». В двух других запланировано некоторое увеличение платежа.

Основной причиной снижения платы за вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) стало принятие федерального закона, позволившего освободить регоператоров от налога на добавленную стоимость. Однако

Барнаульская зона ( регоператор «ЭКО-Комплекс»)

В Барнауле с 1 января плата за вывоз снизится с 65,41 рублей с человека в ( декабрь 2019 года) до 60,35 рублей.

декабрь 2019 года) до 60,35 рублей. В других населенных пунктах я 1 января — с 43,97 до 40,57 рублей.

Семья из трех человек в Барнауле сэкономит за год 182,16 рублей, в других населенных пунктах — 122,4 рубля.

Вывоз мусора — сложная логистическая задача. facebook.com

Алейская зона ( «Спецобслуживание-Центральное»)

Плата снизится с 1 января 2020 года с 68,7 рублей (декабрь 2019) до 57,08 рублей с человека.

Семья из трех человек сэкономит за год 418,32 рубля.

Славгородская зона ( «Позитив 88»)

С 1 января с 109,2 рублей (декабрь-2019) до 71,24 рублей с человека.

Семья из трех человек сэкономит за год 1336,56 рублей.

Раздельный сбор мусора в Заринске. Источник: ОАО «Алтай-Кокс».

Рубцовская зона ( «ВторГеоРесурс»)

С 1 января плата снизится с 79,27 рублей (декабрь-2019) до 64,22 рублей на человека в месяц.

Семья из трех человек сэкономит за год 541,80 рублей.

Каменская зона ( регоператор «Линетт»)

С 1 января плата снизится с 46,63 рублей (декабрь-2019) до 39,36 рублей на человека в месяц.

Семья из трех человек сэкономит за год 261,72 рубля.

Мусор на улицах Бийска biwork.ru

Бийская зона ( «Спецобслуживание-Центральное»)

В первом полугодии 2020 года плата останется такой же , какой была во втором полугодии 2019 года: 37,59 рублей.

какой была во втором полугодии 2019 года: 37,59 рублей. С 1 июля 2020 года увеличится до 43,06 рублей с человека в месяц.

За вывоз мусора семья из трех человек заплатит во втором полугодии на 98,46 рублей (за все шесть месяцев) больше, чем в первом полугодии.

Заринская зона ( «Спецобслуживание-Центральное»)

В первом полугодии плата не изменится , расплачиваться надо по цене второго полугодия 2019 года: 40,41 рублей.

расплачиваться надо по цене второго полугодия 2019 года: 40,41 рублей. С 1 июля увеличится до 45,32 рублей с человека.

За вывоз мусора семья из трех человек заплатит во втором полугодии на 88,36 рублей (за все шесть месяцев) больше, чем в первом полугодии.