4 декабря
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Потребитель

Где купить новогоднюю елку в Барнауле и как выбрать самую пушистую — разбор altapress.ru

В Барнауле начнется продажа елок к Новому году с начала декабря, сообщает мэрия Барнаула. Продавать их будут в специально отведенных для этого местах. Где купить пушистую красавицу и как выбрать самую лучшую — рассказывает altapress.ru.

Новый год. Новогодняя елка.
Новый год. Новогодняя елка.
СС0
1
Когда начнут работать елочные базары?

Продажи елок начнутся 15 декабря и продлятся до 31 декабря. Базары будут работать круглосуточно, без перерывов и выходных.

2
Сколько базаров откроют в Барнауле?

Более 50 пунктов по продаже хвойных планируют открыть в Барнауле. Они будут расположены во всех районах города.

Так в Железнодорожном районе будут работать 7 торговых точек, в Ленинском районе — 5, в Центральном — 9, Октябрьском — 11.

Больше всего пунктов откроют в Индустриальном районе — 25.

Елочный базар-2020
Елочный базар-2020
Дмитрий Лямзин
3
Где найти продавца елок?

Торговые точки будут находиться по следующим адресам:

Железнодорожный район: пр-кт Красноармейский, 131, пр-кт Ленина, 113, ул. Молодежная, 64 (2 точки), ул. Северо-Западная, 163, ул. Юрина, 118, пр-кт Ленина, 69.

Ленинский район: ул. Попова, 51, 64, 68а, 86 площадь «Народная», ул. Юрина, 202в.

Центральный район: Павловский тракт, 227 и 275 (2 точки), пересечение ул. Балтийской и ул. Лазурной (р-н дома № 16 по ул. Балтийской), ул. Антона Петрова, 239, ул. Георгиева, 44 (2 точки), ул. Лазурная, 44, ул. Малахова, 84/1, ул. Новосибирская, 8, 11б, 14а, 24, 36, ул. Попова, 61, 83, 98, 188, ул. Шумакова, 33 и 47 (2 точки), ул. Энтузиастов, 22, ул. Лазурная, 54, ул. Сергея Ускова, район остановки «Сергея Ускова» нечетная сторона, ул. Антона Петрова, 221 г.

Октябрьский район: ул. 40 лет Октября, , ул. 80 Гвардейской Дивизии, 40, ул. Германа Титова, 13, ул. Горно-Алтайская, 15, пр-кт Ленина, 152, ул. Северо-Западная, 26, 58, 58а, ул. Советская, 3, ул. Тимуровская, 17, ул. Чудненко, 116.

Индустриальный район: Змеиногорский тракт, 71в, пр-кт Комсомольский, 100, пр-кт Красноармейский, 53, 64, ул. Никитина, 55, пр-кт Социалистический, 61.

Поселок Южный: ул. Белинского, 14, ул. Чайковского, 19, ул. Чайковского, 29.

Подробнее можно ознакомиться по карте.

Елочный базар-2020
Елочный базар-2020
Дмитрий Лямзин
4
Сколько будет стоить одна елочка?

Цены на зеленых красавиц будут начинаться от тысячи рублей. Стоимость будет завесить от высоты и пушистости ели.

5
Как определить законного продавца?

У законного продавца обязательно должна быть необходимая разрешительная документация. Она указывает на то, что продажа хвойных деревьев производится в рамках закона.

«Контроль за выполнением требований к реализации хвойных деревьев и их легальностью будет проводить городской комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города совместно с администрациями районов и органами внутренних дел», — сообщили в мэрии Барнаула.

Елочный базар-2020
Елочный базар-2020
Дмитрий Лямзин
6
Как выбрать самую пушистую?

При выборе елки стоит обратить внимание на следующие параметры:

  • Толщина ствола. Для ели высотой от 1,5 до 2 м минимальная толщина — 6−7 см. Дерево с тонким стволом будет гнуться от тяжести веток и игрушек.
  • Прочность веток. Они не должны быть слишком тонкими.
  • Цвет. Он должен быть насыщенно-зеленым с оттенками от серебристого до голубого. Рыжие и коричневые вкрапления говорят о старении дерева.
  • Здоровье. У здоровой ели есть смола и хвоинки на стволе, у него нет темных пятен, плесени. Место спила должно быть чистым, светлым.
  • Запах. Если дерево не источает запах, то оно, возможно, засохло или перемерзло.

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