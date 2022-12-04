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Сколько базаров откроют в Барнауле?

Более 50 пунктов по продаже хвойных планируют открыть в Барнауле. Они будут расположены во всех районах города.

Так в Железнодорожном районе будут работать 7 торговых точек, в Ленинском районе — 5, в Центральном — 9, Октябрьском — 11.

Больше всего пунктов откроют в Индустриальном районе — 25.