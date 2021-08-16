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Где купить стильную одежду в Украине: выбираем мужские футболки

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Футболка.
Футболка.
Источник: theicon.ua

Модные мужские футболки

Футболка — непременный атрибут в гардеробе каждого мужчины. Она считается базовым элементом одежды, поскольку сочетается с самыми разнообразными вещами: джинсами, пиджаками, спортивными костюмами и даже офисными комплектами. Их особенность заключается еще и в том, что они разнообразны по фасонам и цветовой гамме. Какие же варианты будут модны летом текущего года?

Наиболее актуальные модели

Среди разнообразных вариантов выделяются, как минимум, пять наиболее предпочитаемых трендов нынешнего лета. Один из них — морская тематика. Несмотря на кажущуюся обыденность, футболки в полоску или же с аппликациями на тему моря остаются в тренде и не теряют актуальности. Они уместны со светлыми джинсами или шортами, а также с моделями в бежевом и сером оттенках. Футболку с темой моря можно надеть как в период отпуска, так и на каждый день.

Изделия оверсайз — еще одна модель, которая в этом году не теряет популярности. Особенно она подходит мужчинам, у которых есть лишний вес, в частности, живот. Его легко скрыть под объемной футболкой. Вместе с тем такая модель актуальна и для мужчин, у которых есть недобор веса — вещь поможет им казаться плотнее и эффектнее выглядеть.

Мужчинам, которые не приемлют стандартные варианты, наверняка понравятся футболки в стиле гранж. А если добавить к ним эффект потертости, «художественные» дырки или аппликации, то эта вещь непременно станет любимой в гардеробе. Не теряет актуальности и футболка-поло. Ее особенность состоит в том, что она очень разнообразна и может быть удлиненной, с пуговицами и без, на шнуровке, а также объемной или приталенной. Некоторые модели даже способны заменить рубашку, поскольку отличаются элегантностью. Кроме того, хорошо смотрятся варианты с карманами.

Пятым номером по актуальности можно смело назвать черную футболку. Изделия могут быть как однотонные, так и надписями. Отлично смотрятся и чисто черные модели, и двухцветные варианты.

Какие еще футболки стоит приобрести

Помимо выше указанных моделей, популярны и другие варианты. Так можно выбрать изделие белого или пастельного оттенка оно будет актуальным и универсальным, поскольку сочетается с самыми разнообразными стилями в одежде. Стоит также обратить внимание:

  • намодели в стиле ретро и винтаж;
  • футболки-милитари, а также в оттенке «хаки» и «сафари»;
  • удлиненные майки, которые отлично смотрятся на мужчинах, любящих спорт;
  • модели с разными принтами и надписями.

Секрет актуальной модели состоит еще и в том, чтобы она идеально сидела и хорошо сочеталась с другими изделиями в гардеробе. Для этого вам необходимо подобрать стильные вещи мужские, которые будут идеально дополнять друг друга. В этом случае приобретение будет радовать и оставаться в тренде, вне зависимости от того, как переменчива мода.

Предприниматель Бурденюк Андрей Васильевич, дата и номер записи о проведении государственной регистрации физического лица-предпринимателя: дата 20.08.2018 номер 26760000000021585. Юридический адрес: 03150 м. Киев, вул. Физкультуры, 28.

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