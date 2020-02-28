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Где на Масленицу можно дешево купить брикеты для печей, пеллеты для домашних питомцев и бесплатно смастерить кормушку

Холдинг «Алтайлес» приглашает на Масленицу, которая пройдет 1 марта в Парке спорта Алексея Смертина.

Масленица в Барнауле. 2018.
Масленица в Барнауле. 2018.
Евгения Родочинская

В программе:

  • Выставка-продажа топливных брикетов из сосновых опилок. Оцените преимущества биотоплива для дома, бани или дачи!
  • Продажа экологически чистых древесных гранул (пеллеты) для домашних питомцев. Ограниченная партия! Удобная упаковка — 5 кг.
  • Бесплатный мастер-класс по изготовлению кормушки из плиты MDF.
Брикеты для печей.
Брикеты для печей.
Фото ЛХК «Алтайлес».
Пеллеты для домашних питомцев.
Пеллеты для домашних питомцев.
Фото ЛХК «Алтайлес».
Кормушка.
Кормушка.
Фото ЛХК «Алтайлес».

Подписывайтесь на наши каналы в Instagram @altailes_official или lhk_altailes, приходите 1 марта на нашу площадку, сделайте фото с нашей продукцией или около фотозоны, выложи с #алтайлес_барнаул и получи фирменные подарки.

Афиша.
Афиша.
Фото ЛХК «Алтайлес».
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