Где на Масленицу можно дешево купить брикеты для печей, пеллеты для домашних питомцев и бесплатно смастерить кормушку

В программе:
- Выставка-продажа топливных брикетов из сосновых опилок. Оцените преимущества биотоплива для дома, бани или дачи!
- Продажа экологически чистых древесных гранул (пеллеты) для домашних питомцев. Ограниченная партия! Удобная упаковка — 5 кг.
- Бесплатный мастер-класс по изготовлению кормушки из плиты MDF.
Брикеты для печей.
Фото ЛХК «Алтайлес».
Пеллеты для домашних питомцев.
Фото ЛХК «Алтайлес».
Кормушка.
Фото ЛХК «Алтайлес».
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Афиша.
Фото ЛХК «Алтайлес».