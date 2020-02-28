Где на Масленицу можно дешево купить брикеты для печей, пеллеты для домашних питомцев и бесплатно смастерить кормушку

В программе:

Выставка-продажа топливных брикетов из сосновых опилок. Оцените преимущества биотоплива для дома , бани или дачи!

бани или дачи! Продажа экологически чистых древесных гранул ( пеллеты) для домашних питомцев. Ограниченная партия! Удобная упаковка — 5 кг.

пеллеты) для домашних питомцев. Ограниченная партия! Удобная упаковка — 5 кг. Бесплатный мастер-класс по изготовлению кормушки из плиты MDF.

Брикеты для печей. Фото ЛХК «Алтайлес». Пеллеты для домашних питомцев. Фото ЛХК «Алтайлес». Кормушка. Фото ЛХК «Алтайлес».

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