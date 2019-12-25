Где недорого с гарантией качества купить кушетку?

Кушетка — альтернатива массивному мягкому дивану. Если нужно организовать удобное место для отдыха или сна, но площадь ограничена, то стоит приобрести небольшой диванчик. Выгодные цены и большой выбор моделей на любой вкус предлагает компания «Лига Диванов». Это производитель, который работает без дополнительных накруток и обмана.

Компания открыла несколько шоурумов, где представлены образцы мебели. Если вы цените время и удобство, то подобрать подходящие диваны и оформить заказ можно через интернет-магазин. На сайте вы найдете электронный каталог, в котором представлены кушетки разных размеров, стилей и цветов. Изделия отличаются не только внешним видом, но и конструктивным исполнением:

с ящиком;

раздвижная модель;

со спальным местом ( односпальные и двуспальные).

Кушетка с ящиком подойдет для детской комнаты, где важно организовать дополнительное пространство для хранения игрушек, книг, одежды. Посредством небольшого диванчика можно обеспечить удобство во время сна, но при этом освободить больше пространства для активных игр. Производитель предлагает односпальные и раскладные модели — альтернатива полноценным кроватям. Этот вариант подходит для небольших квартир-студий. Если в вашем доме часто останавливаются на ночлег родственники или друзья, то модель со спальным местом станет настоящей находкой.

Основные критерии выбора дивана-кушетки

Сайт производителя наполнен разноплановыми вариантами. В онлайн-каталоге есть классические модели, мебель, оформленная в стиле хай-тек, минимализм, модерн. Прежде чем оформить заказ, определитесь со стилистикой оформления комнаты, цветом декоративных покрытий. Это поможет подобрать мебель, которая идеально впишется в интерьер. Также учитывайте особенности помещения, где будет использоваться кушетка. Для кухни выбирайте ткани, которые не впитывают посторонние запахи и влагу, например, экокожа. Для гостиной подойдут диваны с обивкой кофру. Это износостойкая и красивая ткань с высокой плотностью и оригинальным плетением. Даже если вы часто принимаете гостей, мебельная обивка не утратит эстетичного вида.

Выбирая диваны-кушетки онлайн через каталог, обратите внимание на размеры и форму. Чтобы изделия идеально вписались в интерьер комнаты, проведите замеры, точно определитесь, где вы хотите поставить диван. Если самостоятельно сложно расставить мебель, то можно воспользоваться услугами профессиональных дизайнеров. Они подготовят проект, который позволит безошибочно выбрать подходящие мебельные предметы.