Где попробовать настоящую грузинскую кухню в Барнауле

3. В России пельмени , а в Грузии хинкали

Но так ли они похожи? Начинка для этого блюда готовится из говядины или свинины, реже из баранины, другие виды мяса не используются. Зато в обязательном порядке добавляется много различных специй и зелени: у каждого повара свой секрет идеальной начинки. Важный элемент в создании хинкали — работа над формой. Традиционно грузинские хозяйки лепят их таким образом, чтобы на верхушке получился небольшой «хвостик» из теста. Чтобы ощутить всю полноту вкуса, готовые хинкали берут за этот «хвостик» и откусывают остальную часть. Согласитесь, пельмени едят совсем не так!