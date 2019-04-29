Где попробовать настоящую грузинскую кухню в Барнауле

Мы расскажем вам о трёх ярких блюдах грузинской кухни, мимо которых просто невозможно пройти. Приготовьте ваши рецепторы, ведь даже словесное описание этих шедевров кулинарии выглядит очень вкусно!
Хачапури — это закрытый пирожок из нежнейшего теста с сочной начинкой из сыра и яйца. Единого рецепта хачапури не существует. Есть хачапури имеретинские, по сути, это просто круглый пирог с начинкой. Мегрельские на них очень похожи имеретинские, только сверху покрыты аппетитной корочкой расплавленного сыра сулугуни. Гурийские напоминают чебурек или «закрытую пиццу» кальцоне, аджарские пекут в форме лодочки и заливают сверху сырым яйцом, а хачапури «Пеновани» пекут из воздушного слоёного теста и складывают конвертом. Их так много, но всех объединяет одно: хачапури — сочетание изумительного вкуса выпечки и простоты приготовления.
Аджапсандали — баклажаны, тушеные в сковороде на растительном масле с сочными помидорками, сладким перцем, чесноком, луком, зеленью кинзы и базилика и ароматными грузинскими приправами. Почувствуйте этот аромат, ммм… Блюдо восхитительно в своей универсальности — это и салат, и отличный гарнир к мясу, а ещё вкуснейшая закуска к вину. Отлично подойдет вегетарианцам и разнообразит выбор горячих блюд. А как просто приготовить! Можно порадовать даже внезапных гостей.
Но так ли они похожи? Начинка для этого блюда готовится из говядины или свинины, реже из баранины, другие виды мяса не используются. Зато в обязательном порядке добавляется много различных специй и зелени: у каждого повара свой секрет идеальной начинки. Важный элемент в создании хинкали — работа над формой. Традиционно грузинские хозяйки лепят их таким образом, чтобы на верхушке получился небольшой «хвостик» из теста. Чтобы ощутить всю полноту вкуса, готовые хинкали берут за этот «хвостик» и откусывают остальную часть. Согласитесь, пельмени едят совсем не так!
Есть отличный вариант с уютным интерьером, приятными ценами и самым настоящим духом Грузии — кафе «Хинкальная» в ТРЦ «Пионер». Харчо, чахобили, лобио и, конечно, знаменитые хинкали от шеф-повара — тут точно есть что съесть! А ещё вы можете попробовать настоящий грузинский сыр, вкус которого изумит даже самого искусного сыродела горной страны.
Что может быть лучше вкуса популярных грузинских блюд? Только специальные предложения в «Хинкальной»! В просторном зале, рассчитанном более чем на 100 мест, вы можете организовать банкет своей мечты. А ещё Грузия может приехать прямо к вам домой: на сайте можно заказать доставку — примчится со скоростью лучших грузинских скакунов.
Ждем вас!
Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в
Сайт: www.pionermall.ru
Социальные сети:
Социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Instagram