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Где попробовать настоящую грузинскую кухню в Барнауле

Давным-давно, высоко-высоко в горах, там, где из земли ключом бьёт Боржоми, появилась грузинская кухня. Пряно-острая, как грузинский характер, она покоряет гурманов всего мира своими неповторимыми сочетаниями. Если вы до сих пор не познали мир блюд этой кухни, если вы не приправляете овощи кинзой и не называете баклажан красивым словом «бадриджаби», то чтение нашей статьи наверняка приведёт вас к гастрономическим открытиям.

Грузинская кухня.
Грузинская кухня.
СС0

Мы расскажем вам о трёх ярких блюдах грузинской кухни, мимо которых просто невозможно пройти. Приготовьте ваши рецепторы, ведь даже словесное описание этих шедевров кулинарии выглядит очень вкусно!

1. Главная жемчужина грузинского топа блюд — хачапури

Хачапури — это закрытый пирожок из нежнейшего теста с сочной начинкой из сыра и яйца. Единого рецепта хачапури не существует. Есть хачапури имеретинские, по сути, это просто круглый пирог с начинкой. Мегрельские на них очень похожи имеретинские, только сверху покрыты аппетитной корочкой расплавленного сыра сулугуни. Гурийские напоминают чебурек или «закрытую пиццу» кальцоне, аджарские пекут в форме лодочки и заливают сверху сырым яйцом, а хачапури «Пеновани» пекут из воздушного слоёного теста и складывают конвертом. Их так много, но всех объединяет одно: хачапури — сочетание изумительного вкуса выпечки и простоты приготовления.

Грузинская кухня.
Грузинская кухня.
Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»
2. Это какая-то детская обувь? Ну что вы, это аджапсандали

Аджапсандали — баклажаны, тушеные в сковороде на растительном масле с сочными помидорками, сладким перцем, чесноком, луком, зеленью кинзы и базилика и ароматными грузинскими приправами. Почувствуйте этот аромат, ммм… Блюдо восхитительно в своей универсальности — это и салат, и отличный гарнир к мясу, а ещё вкуснейшая закуска к вину. Отлично подойдет вегетарианцам и разнообразит выбор горячих блюд. А как просто приготовить! Можно порадовать даже внезапных гостей.

3. В России пельмени, а в Грузии хинкали

Но так ли они похожи? Начинка для этого блюда готовится из говядины или свинины, реже из баранины, другие виды мяса не используются. Зато в обязательном порядке добавляется много различных специй и зелени: у каждого повара свой секрет идеальной начинки. Важный элемент в создании хинкали — работа над формой. Традиционно грузинские хозяйки лепят их таким образом, чтобы на верхушке получился небольшой «хвостик» из теста. Чтобы ощутить всю полноту вкуса, готовые хинкали берут за этот «хвостик» и откусывают остальную часть. Согласитесь, пельмени едят совсем не так!

Грузинская кухня.
Грузинская кухня.
Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»
Где же попробовать настоящую грузинскую еду, если не хочется тратить время на старания у плиты?

Есть отличный вариант с уютным интерьером, приятными ценами и самым настоящим духом Грузии — кафе «Хинкальная» в ТРЦ «Пионер». Харчо, чахобили, лобио и, конечно, знаменитые хинкали от шеф-повара — тут точно есть что съесть! А ещё вы можете попробовать настоящий грузинский сыр, вкус которого изумит даже самого искусного сыродела горной страны.

Что может быть лучше вкуса популярных грузинских блюд? Только специальные предложения в «Хинкальной»! В просторном зале, рассчитанном более чем на 100 мест, вы можете организовать банкет своей мечты. А ещё Грузия может приехать прямо к вам домой: на сайте можно заказать доставку — примчится со скоростью лучших грузинских скакунов.

Грузинская кухня.
Грузинская кухня.
Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»
Грузинская кухня.
Грузинская кухня.
Фото предоставлено ТРЦ «Пионер»

Ждем вас!

ТРЦ «Пионер»

Адрес: Барнаул, пр-т Ленина, 102-в

Сайт: www.pionermall.ru

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